Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp La Vie Limited Liability Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ và phòng ngừa theo đúng kế hoạch. Đảm bảo dây chuyền hoạt động tốt, giảm thiểu lỗi kỹ thuật

2. Duy trì môi trường làm việc an toàn tuân thủ luật định lao động, đảm bảo không xảy ra tai nạn thông qua việc liên tục hướng dẫn đào tạo các thói quen hành vi an toàn

3. Theo dõi, quản lý và cải tiến tiết kiệm năng lượng

4. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm theo các khu vực chi tiết được giao

5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Bảo trì

6. Thực hiện những công việc của FSMS như được phân công tại các quyết định cụ thể.

7. Báo cáo bất cứ vấn đề gì phát sinh liên quan đến hệ thống an toàn thực phẩm cho Trưởng nhóm an toàn thực phẩm.