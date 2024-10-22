Tuyển Sản xuất Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sản xuất Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mazda Láng Hạ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Mazda Láng Hạ

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Mazda Láng Hạ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 103 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Sửa chữa:
Thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô Có thể xử lý và chuẩn đoán, đưa ra phương án sửa chữa Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu. Thực hiện bảo quản, duy tu và kiểm kê các máy móc thiết bị, CCDC theo đúng định kỳ.
Thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô
Có thể xử lý và chuẩn đoán, đưa ra phương án sửa chữa
Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu.
Thực hiện bảo quản, duy tu và kiểm kê các máy móc thiết bị, CCDC theo đúng định kỳ.
Sơn gò hàn nền:
Phục hồi Căn chỉnh sắt si, khắc phục xe tai nạn Bắn màu, pha chỉnh màu. Hạ chảy hạ sạn, hạ cam bề mặt, đánh không để lại vết mờ vết xoáy của phớt.
Phục hồi Căn chỉnh sắt si, khắc phục xe tai nạn
Bắn màu, pha chỉnh màu.
Hạ chảy hạ sạn, hạ cam bề mặt, đánh không để lại vết mờ vết xoáy của phớt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sức khỏe tốt
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường trung cấp, học nghề ....cơ khí ô tô, chế tạo máy ( ưu tiên có kinh nghiệm)
- Có trình khả năng chuẩn đoán, sửa chữa ôtô, làm việc theo quy trình
- Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô (hạng B2 trở lên).
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các gara sửa chữa

Tại Mazda Láng Hạ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (trao đổi lúc phỏng vấn). Mức thu nhập sẽ tương xứng theo kinh nghiệm, năng lực từng ứng viên.
- Có phụ cấp ăn trưa, có thưởng doanh số của xưởng Dịch vụ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT, các ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazda Láng Hạ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mazda Láng Hạ

Mazda Láng Hạ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 103 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

