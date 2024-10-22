Tuyển Sản xuất Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 103 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Sửa chữa:

Thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô Có thể xử lý và chuẩn đoán, đưa ra phương án sửa chữa Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu. Thực hiện bảo quản, duy tu và kiểm kê các máy móc thiết bị, CCDC theo đúng định kỳ.

Sơn gò hàn nền:

Phục hồi Căn chỉnh sắt si, khắc phục xe tai nạn Bắn màu, pha chỉnh màu. Hạ chảy hạ sạn, hạ cam bề mặt, đánh không để lại vết mờ vết xoáy của phớt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sức khỏe tốt

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường trung cấp, học nghề ....cơ khí ô tô, chế tạo máy ( ưu tiên có kinh nghiệm)

- Có trình khả năng chuẩn đoán, sửa chữa ôtô, làm việc theo quy trình

- Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô (hạng B2 trở lên).

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các gara sửa chữa

Tại Mazda Láng Hạ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (trao đổi lúc phỏng vấn). Mức thu nhập sẽ tương xứng theo kinh nghiệm, năng lực từng ứng viên.

- Có phụ cấp ăn trưa, có thưởng doanh số của xưởng Dịch vụ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, các ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazda Láng Hạ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.