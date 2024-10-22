Tuyển Sản xuất Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Mazda Láng Hạ
- Hà Nội: Số 103 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Sửa chữa:
Thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô Có thể xử lý và chuẩn đoán, đưa ra phương án sửa chữa Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu. Thực hiện bảo quản, duy tu và kiểm kê các máy móc thiết bị, CCDC theo đúng định kỳ.
Sơn gò hàn nền:
Phục hồi Căn chỉnh sắt si, khắc phục xe tai nạn Bắn màu, pha chỉnh màu. Hạ chảy hạ sạn, hạ cam bề mặt, đánh không để lại vết mờ vết xoáy của phớt.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường trung cấp, học nghề ....cơ khí ô tô, chế tạo máy ( ưu tiên có kinh nghiệm)
- Có trình khả năng chuẩn đoán, sửa chữa ôtô, làm việc theo quy trình
- Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô (hạng B2 trở lên).
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các gara sửa chữa
Tại Mazda Láng Hạ Thì Được Hưởng Những Gì
- Có phụ cấp ăn trưa, có thưởng doanh số của xưởng Dịch vụ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT, các ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazda Láng Hạ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
