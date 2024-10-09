Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15/13 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

1. Quản lý dự án:

• Chịu trách nhiệm Thu thập thông tin dự án của khách hàng , Lên ý tưởng cho các đề xuất của khách hàng

• Phát triển và trình bày các đề xuất ý tưởng chiến lược để đảm bảo an toàn cho các dự án.

• Chuẩn bị đề xuất, báo giá và triển khai dự án cho

khách hàng.

• Thực hiện các chiến dịch sự kiện trên nhiều kênh

khác nhau ( nếu có )

• Quản lý hiệu quả các dự án, bao gồm tiến độ, ngân

sách, nhân sự thực hiện.

• Liên lạc giữa khách hàng và tất cả các bên thứ ba có liên quan, đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn

• Làm báo cáo cho khách hàng sau dự án

• Làm các thủ tục giấy tờ như hợp đồng, tạm ứng thanh toán, thanh lý, v.v.

• Đánh giá hiệu quả sau dự án.

2. Quản lý Team

• Lập danh sách nhiệm vụ và phân bổ nguồn lực để thực hiện dự án

• Quan sát và đôn đốc nhân viên bên dưới đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn.

• Truyền cảm hứng và thúc đẩy nhóm đạt được các mục tiêu (thanh toán, lợi nhuận, xây dựng khách hàng, phát triển con người và cải tiến quy trình).

• Phát triển đội ngũ bằng cách huấn luyện và đào tạo thành viên trong nhóm để nâng cao kỹ năng.

• Xây dựng tinh thần đồng đội; thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

• Góp phần cải tiến quy trình làm việc (nội bộ, liên công ty, bên ngoài).

3. Quản lý khách hàng

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với các nhóm khách hàng quan trọng.

• Tích cực tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới.

• Cập nhật thông tin về xu hướng của ngành thông qua nghiên cứu chuyên sâu về các thị trường và nhóm khách hàng tiềm năng.

• Luôn cập nhật cho Quản lý trực tiếp các hoạt động của Đối thủ cạnh tranh hoặc Xu hướng của ngành.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Ngoại ngữ, Ngoại thương, Ngoại giao, QTKD... Ngôn ngữ: Giao tiếp tiếng Anh. Toeic từ 600 trở lên. Kinh nghiệm: Lập Kế hoạch triển khai dự án, Thời gian tổng thể thực hiện dự án, Quản lý rủi ro và Danh sách thực hiện chi tiết cho dự án được phân công bởi người quản lý trực tiếp. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Photoshop... Kỹ năng quản lý nhiều dự án cùng một thời điểm. Kỹ năng trình bày dự án thuyết phục & lưu loát trước khách hàng (KH). Kỹ năng thuyết trình: lập kế hoạch, lập luận, diễn giải và trình bày bằng văn bản tốt, mạch lạc và thuyết phục. Kỹ năng giao tiếp: Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt và linh hoạt xử lý vấn đề. Hành xử ứng xử: Trung thực, năng động, chuyên nghiệp. Đáp ứng nhu cầu công việc: Thường xuyên đi công tác xa, chịu được áp lực công việc cao. Đã có kinh nghiệm trên 04 năm trong công tác tổ chức sự kiện (Event/ Activation). Đã có kiêm nhiệm vị trí Account Supervisor từ các Agency khác ít nhất 02 năm

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Ngoại ngữ, Ngoại thương, Ngoại giao, QTKD...

Ngôn ngữ: Giao tiếp tiếng Anh. Toeic từ 600 trở lên.

Kinh nghiệm: Lập Kế hoạch triển khai dự án, Thời gian tổng thể thực hiện dự án, Quản lý rủi ro và Danh sách thực hiện chi tiết cho dự án được phân công bởi người quản lý trực tiếp.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Photoshop...

Kỹ năng quản lý nhiều dự án cùng một thời điểm.

Kỹ năng trình bày dự án thuyết phục & lưu loát trước khách hàng (KH).

Kỹ năng thuyết trình: lập kế hoạch, lập luận, diễn giải và trình bày bằng văn bản tốt, mạch lạc và thuyết phục.

Kỹ năng giao tiếp: Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt và linh hoạt xử lý vấn đề.

Hành xử ứng xử: Trung thực, năng động, chuyên nghiệp.

Đáp ứng nhu cầu công việc: Thường xuyên đi công tác xa, chịu được áp lực công việc cao.

Đã có kinh nghiệm trên 04 năm trong công tác tổ chức sự kiện (Event/ Activation). Đã có kiêm nhiệm vị trí Account Supervisor từ các Agency khác ít nhất 02 năm

Tại Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2 Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức: Nhân viên chính thức Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (9h-12h, 14h-18h) nghỉ thứ 7, CN hoặc tùy theo dự án. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến BHXH, BHYT, BHTN Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: Du lịch trong và ngoài nước hằng năm Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: Tết Tây, 30/4, 2/9,... Thưởng tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh Quà sinh nhật; Tiền mừng cưới, sinh con,... Các hoạt động nội bộ: 8/3, trung thu, Noel...

Hình thức: Nhân viên chính thức

Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (9h-12h, 14h-18h) nghỉ thứ 7, CN hoặc tùy theo dự án.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

BHXH, BHYT, BHTN

Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty:

Du lịch trong và ngoài nước hằng năm

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: Tết Tây, 30/4, 2/9,...

Thưởng tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh

Quà sinh nhật; Tiền mừng cưới, sinh con,...

Các hoạt động nội bộ: 8/3, trung thu, Noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2

