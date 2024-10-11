Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 29 Triệu

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược phẩm/Công nghệ sinh học Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Mức lương
25 - 29 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô E9

- 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 25 - 29 Triệu

1.Tổ chức, quản lý công việc chuyên môn:
Quản lý mẫu thử theo đúng qui định. Phân công kiểm mẫu đáp ứng kịp thời kế hoạch sản xuất. Kiểm tra tính chính xác của kết quả phân tích và hồ sơ kiểm nghiệm. Điều tra OOS/ OOT và sai lệch liên quan đến mẫu thử phân công. Soạn thảo SOP liên quan tới phương pháp thử nghiệm thành phẩm. Soạn tiêu chuẩn chất lượng, phương pháp thử nghiệm vi sinh. Hướng dẫn và giám sát kiểm nghiệm viên thực hiện công việc đúng yêu cầu của GMP, GLP và HSE. Đề xuất cải tiến liên quan đến hệ thống quản lý phòng kiểm nghiệm.
Quản lý mẫu thử theo đúng qui định.
Phân công kiểm mẫu đáp ứng kịp thời kế hoạch sản xuất.
Kiểm tra tính chính xác của kết quả phân tích và hồ sơ kiểm nghiệm.
Điều tra OOS/ OOT và sai lệch liên quan đến mẫu thử phân công.
Soạn thảo SOP liên quan tới phương pháp thử nghiệm thành phẩm.
Soạn tiêu chuẩn chất lượng, phương pháp thử nghiệm vi sinh.
Hướng dẫn và giám sát kiểm nghiệm viên thực hiện công việc đúng yêu cầu của GMP, GLP và HSE.
Đề xuất cải tiến liên quan đến hệ thống quản lý phòng kiểm nghiệm.
2.Quản lý nghiệp vụ:
Bảo quản môi trường nuôi cấy, chủng vi sinh vật. Lập dự trù đặt mua môi trường nuôi cấy, chủng vi sinh vật, hóa chất, thuốc thử, dụng cụ, vật dụng, màng lọc ... dùng cho thử nghiệm vi sinh. Kiểm tra định kỳ nhiệt độ phòng thử nghiệm, tủ ấm, môi trường LAF, BSC, kiểm soát môi trường, hệ thống phụ trợ của hệ thống.
Bảo quản môi trường nuôi cấy, chủng vi sinh vật.
.
Lập dự trù đặt mua môi trường nuôi cấy, chủng vi sinh vật, hóa chất, thuốc thử, dụng cụ, vật dụng, màng lọc ... dùng cho thử nghiệm vi sinh.
Kiểm tra định kỳ nhiệt độ phòng thử nghiệm, tủ ấm, môi trường LAF, BSC, kiểm soát môi trường, hệ thống phụ trợ của hệ thống.

Với Mức Lương 25 - 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Sau Đại học Chuyên ngành Sinh/ Dược. Kiến thức chuyên môn GMP, GLP, HSE. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh. Ưu tiên ứng viên có từ 3 năm vị trí tương đương. Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu và soạn thảo tài liệu chuyên ngành tốt. Kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo, nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống, giải quyết vấn đề.
Tốt nghiệp Đại học/ Sau Đại học Chuyên ngành Sinh/ Dược.
Kiến thức chuyên môn GMP, GLP, HSE.
Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh.
Ưu tiên ứng viên có từ 3 năm vị trí tương đương.
Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu và soạn thảo tài liệu chuyên ngành tốt.
Kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo, nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống, giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo Chính sách Công ty. Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc. Được tham gia BHXH-YT-TN theo quy định nhà nước. Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước. Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty. Được hưởng chế độ độc hại (14 ngày phép/ năm và phụ cấp hiện vật mỗi tháng) Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty. Được tham gia chế độ khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Lương thỏa thuận theo năng lực, được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo Chính sách Công ty.
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Được tham gia BHXH-YT-TN theo quy định nhà nước.
Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước.
Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty.
Được hưởng chế độ độc hại (14 ngày phép/ năm và phụ cấp hiện vật mỗi tháng)
Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty.
Được tham gia chế độ khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9-3a Đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

