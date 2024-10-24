Tuyển System Admin thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Giải pháp kỹ thuật bán hàng (thành viên trong team pre-sale):
Tư vấn, thiết kế các giải pháp về hệ thống máy chủ, lưu trữ, sao lưu dự phòng, ... cho doanh nghiệp (Project Solution and Implementation) Tư vấn, lên giải pháp về lĩnh vực mạng và bảo mật như: Switching, Routing, Firewall, IDS/IPS .... Chịu trách nhiệm tìm kiếm, xây dựng sản phẩm/giải pháp bán hàng Chịu trách nhiệm xây dựng các hồ sơ tài liệu kỹ thuật phục vụ bán hàng. Thuyết trình, demo, giới thiệu sản phẩm. Phối hợp với cán bộ sale để làm việc với khách hàng và xây dựng giải pháp kỹ thuật theo nhu cầu của khách hàng.
Tư vấn, thiết kế các giải pháp về hệ thống máy chủ, lưu trữ, sao lưu dự phòng, ... cho doanh nghiệp (Project Solution and Implementation)
Tư vấn, lên giải pháp về lĩnh vực mạng và bảo mật như: Switching, Routing, Firewall, IDS/IPS ....
Chịu trách nhiệm tìm kiếm, xây dựng sản phẩm/giải pháp bán hàng
Chịu trách nhiệm xây dựng các hồ sơ tài liệu kỹ thuật phục vụ bán hàng.
Thuyết trình, demo, giới thiệu sản phẩm.
Phối hợp với cán bộ sale để làm việc với khách hàng và xây dựng giải pháp kỹ thuật theo nhu cầu của khách hàng.
Vận hành hệ thống nội bộ (thành viên trong team quản trị nội bộ):
Quản trị và vận hành mạng lưới Datacenter (SOC) nội bộ của Tổng công ty và các công ty thành viên Giám sát, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định (System Monitoring and Maintainace) Quản trị giám sát các vấn đề liên quan tới tên Miền , Email Domain, Website... Xử lý sự cố, hỗ trợ các vấn đề thuộc IOT công ty và phòng khám Thực hiện quản trị, khắc phục sự cố trên các server Windows; Linux Core (CentOS, Ubuntu...) Thực hiện quản trị, vận hành, tối ưu, khắc phục sự cố trên hệ thống ảo hóa VMware, Windows Server...
Quản trị và vận hành mạng lưới Datacenter (SOC) nội bộ của Tổng công ty và các công ty thành viên
Giám sát, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định (System Monitoring and Maintainace)
Quản trị giám sát các vấn đề liên quan tới tên Miền , Email Domain, Website...
Xử lý sự cố, hỗ trợ các vấn đề thuộc IOT công ty và phòng khám
Thực hiện quản trị, khắc phục sự cố trên các server Windows; Linux Core (CentOS, Ubuntu...)
Thực hiện quản trị, vận hành, tối ưu, khắc phục sự cố trên hệ thống ảo hóa VMware, Windows Server...
Hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm và quá trình triển khai
Hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật trong quá trình triển khai. Xây dựng yêu cầu cho việc phát triển sản phẩm thương mại. Thực hiện xử lý các công việc, sự cố tại điểm Khách hàng (Customer Support and Troubleshooting)
Hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật trong quá trình triển khai.
Xây dựng yêu cầu cho việc phát triển sản phẩm thương mại.
Thực hiện xử lý các công việc, sự cố tại điểm Khách hàng (Customer Support and Troubleshooting)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chứng chỉ và học thuật:
Chứng chỉ Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông. Thành thạo đọc hiểu và sử dụng các tài liệu Tiếng Anh Có các chứng chỉ quốc tế như: CCNP, MCSA... là lợi thế Quen thuộc / có khả năng viết tài liệu, đào tạo vận hành và thông thạo các công cụ văn bản
Chứng chỉ Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông.
Thành thạo đọc hiểu và sử dụng các tài liệu Tiếng Anh
Có các chứng chỉ quốc tế như: CCNP, MCSA... là lợi thế
Quen thuộc / có khả năng viết tài liệu, đào tạo vận hành và thông thạo các công cụ văn bản
Yêu cầu kĩ năng / ưu tiên:
Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống thông tin, hệ thống dịch vụ máy chủ Có kinh nghiệm làm việc với các thiết bị Server của Dell; HP, IBM, Cisco; thiết bị storage SAN, NAS Ưu tiên có kinh nghiệm việc quản lý, triển khai các dịch vụ liên quan đến data center, database,..
Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống thông tin, hệ thống dịch vụ máy chủ
Có kinh nghiệm làm việc với các thiết bị Server của Dell; HP, IBM, Cisco; thiết bị storage SAN, NAS
Ưu tiên có kinh nghiệm việc quản lý, triển khai các dịch vụ liên quan đến data center, database,..

Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 Lương: thỏa thuận, tăng lương theo thâm niên công tác Thưởng: Có nhiều đợt thưởng trong năm: thưởng 40/4, thưởng 6 tháng đầu năm, thưởng ngày thành lập công ty, thưởng tết dương, thưởng tết âm...(lên đến nhiều tháng lương) Hỗ trợ tiền điện thoại, ăn trưa tại Công ty Có chế độ chăm sóc y tế cho cả gia đình Đầy đủ chế độ BHXH, ngày phép, du lịch, teambuilding... ngay khi ký hợp đồng chính thức
Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6
Lương: thỏa thuận, tăng lương theo thâm niên công tác
Thưởng: Có nhiều đợt thưởng trong năm: thưởng 40/4, thưởng 6 tháng đầu năm, thưởng ngày thành lập công ty, thưởng tết dương, thưởng tết âm...(lên đến nhiều tháng lương)
Hỗ trợ tiền điện thoại, ăn trưa tại Công ty
Có chế độ chăm sóc y tế cho cả gia đình
Đầy đủ chế độ BHXH, ngày phép, du lịch, teambuilding... ngay khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 Phố Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

