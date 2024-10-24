Tuyển System Admin thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Giải pháp kỹ thuật bán hàng (thành viên trong team pre-sale):

Tư vấn, thiết kế các giải pháp về hệ thống máy chủ, lưu trữ, sao lưu dự phòng, ... cho doanh nghiệp (Project Solution and Implementation) Tư vấn, lên giải pháp về lĩnh vực mạng và bảo mật như: Switching, Routing, Firewall, IDS/IPS .... Chịu trách nhiệm tìm kiếm, xây dựng sản phẩm/giải pháp bán hàng Chịu trách nhiệm xây dựng các hồ sơ tài liệu kỹ thuật phục vụ bán hàng. Thuyết trình, demo, giới thiệu sản phẩm. Phối hợp với cán bộ sale để làm việc với khách hàng và xây dựng giải pháp kỹ thuật theo nhu cầu của khách hàng.

Vận hành hệ thống nội bộ (thành viên trong team quản trị nội bộ):

Quản trị và vận hành mạng lưới Datacenter (SOC) nội bộ của Tổng công ty và các công ty thành viên Giám sát, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định (System Monitoring and Maintainace) Quản trị giám sát các vấn đề liên quan tới tên Miền , Email Domain, Website... Xử lý sự cố, hỗ trợ các vấn đề thuộc IOT công ty và phòng khám Thực hiện quản trị, khắc phục sự cố trên các server Windows; Linux Core (CentOS, Ubuntu...) Thực hiện quản trị, vận hành, tối ưu, khắc phục sự cố trên hệ thống ảo hóa VMware, Windows Server...

Hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm và quá trình triển khai

Hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật trong quá trình triển khai. Xây dựng yêu cầu cho việc phát triển sản phẩm thương mại. Thực hiện xử lý các công việc, sự cố tại điểm Khách hàng (Customer Support and Troubleshooting)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chứng chỉ và học thuật:

Chứng chỉ Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông. Thành thạo đọc hiểu và sử dụng các tài liệu Tiếng Anh Có các chứng chỉ quốc tế như: CCNP, MCSA... là lợi thế Quen thuộc / có khả năng viết tài liệu, đào tạo vận hành và thông thạo các công cụ văn bản

Yêu cầu kĩ năng / ưu tiên:

Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống thông tin, hệ thống dịch vụ máy chủ Có kinh nghiệm làm việc với các thiết bị Server của Dell; HP, IBM, Cisco; thiết bị storage SAN, NAS Ưu tiên có kinh nghiệm việc quản lý, triển khai các dịch vụ liên quan đến data center, database,..

Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 Lương: thỏa thuận, tăng lương theo thâm niên công tác Thưởng: Có nhiều đợt thưởng trong năm: thưởng 40/4, thưởng 6 tháng đầu năm, thưởng ngày thành lập công ty, thưởng tết dương, thưởng tết âm...(lên đến nhiều tháng lương) Hỗ trợ tiền điện thoại, ăn trưa tại Công ty Có chế độ chăm sóc y tế cho cả gia đình Đầy đủ chế độ BHXH, ngày phép, du lịch, teambuilding... ngay khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

