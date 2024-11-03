Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT

Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lưu giữ thông tin tài liệu đã, đang và sắp được xử lý trong kho dữ liệu để phục vụ việc tra cứu.
- Hỗ trợ kế toán quản lý danh sách khách hàng, theo dõi thư chào hàng, hợp đồng, thông báo thanh toán, hóa đơn......
- Đưa ra đánh giá về tình hình, hiệu quả hoạt động của các dự án và của toàn công ty.
- Tham mưu cho Giám Đốc các quyết định đầu tư.
- Theo dõi các khoản thanh toán trong công ty, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
- Kiểm soát dòng tiền ra, vào công ty, đề xuất phương án giải quyết khi có vấn đề phát sinh.
- Báo cáo trực tiếp cho Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ : Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương.
-
- Có kinh nghiệm làm trợ lý tài chính, kế toán hoặc các vị trí khác tương đương ít nhất 6 tháng.
- Tuổi từ 24 - 35 tuổi
- Nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn và giao tiếp tốt
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt.
- Có thể tham gia đi công tác
- Có khả năng tổ chức và sắp xếp tốt
- Có am hiểu về tài chính doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10.000.000đ – 12.000.000đ (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng
- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

