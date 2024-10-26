Tuyển Tài Chính thu nhập 11 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31 - 32, ngõ 2 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

- Kiểm soát và phân tích số liệu trên hệ thống ERP, các hệ thống báo cáo khác của công ty.

- Kiểm soát các chi phí phát sinh vượt định mức: Chi phí nhân sự, MKT, mua sắm, sửa chữa lớn, nhập xuất tồn.

- Thực hiện các chuyên đề kiểm tra tại cơ sở theo kế hoạch định kỳ, phát hiện các sai sót của các bộ phận trong quá trình vận hành hệ thống.

- Nêu ý kiến cảnh báo đối với các dấu hiệu có nguy cơ/rủi ro về tài chính trong hoạt động vận hành.

- Xây dựng hệ thống các báo cáo kiểm soát số liệu tài chính liên quan việc vận hành

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, các chuyên ngành: tài chính/ kế toán, kiểm toán;

- Bắt buộc ứng viên có từ 1-2 năm kinh nghiệm vị trí kiểm soát nội bộ hoặc vị trí tương đương.

- Biết sử dụng Power BI, SQL, VBA là một lợi thế

- Có am hiểu về tư duy hệ thống ERP, nhanh nhạy với con số.

- Chịu áp lực tốt trong công việc.

- Có kinh nghiệm từng làm kế toán tổng hợp hoặc kiểm toán là một lợi thế.

- Có thể đi công tác tại các cơ sở trong ngày.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

