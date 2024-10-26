Tuyển Tài Chính thu nhập 16 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA

Mức lương
16 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 50 Triệu

Kênh bảo hiểm làm việc giờ hành chính (fulltime)
Kênh bảo hiểm làm việc giờ hành chính (fulltime)
Chào đón khách hàng, tiếp nhận ý kiến và hỗ trợ khách hàng tại văn phòng (Customer services).
Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng cũng như các khách hàng tham dự event.
Thiết kế, tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu của AIA phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng
Tìm kiếm, mở rộng và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng cũng như hỗ trợ làm hợp đồng cho các khách hàng có nhu cầu
Chú trọng xây dựng thương hiệu công ty (branding), đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng.

Với Mức Lương 16 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25-35, sinh năm 2000 trở lên.
Độ tuổi từ 25-35, sinh năm 2000 trở lên.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Yêu thích lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Chăm chỉ, kiên trì, năng động, giao tiếp tốt
Có ngoại hình sáng là một lợi thế
Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên có kinh nghiệm sales/ Bất Động Sản/ Ngân hàng tài chính

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập tối thiểu: Từ 16 triệu – 30 triệu/ tháng trở lên (Thu nhập tối đa không giới hạn, tùy năng lực), bao gồm:
Tổng thu nhập tối thiểu: Từ 16 triệu – 30 triệu/ tháng trở lên (Thu nhập tối đa không giới hạn, tùy năng lực), bao gồm:
Trợ cấp kinh doanh : 8 - 20 triệu/ tháng.
Thưởng hoa hồng tháng/ quý/ năm hấp dẫn theo doanh số.
Trợ cấp đào tạo: 3.000.000 sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện 3 tuần từ học viện Premier Advisory Academy
Vinh danh, khen thưởng và Du lịch trong/ ngoài nước.
Được tham gia đào tạo lớp kỹ năng online và offline chuyên nghiệp của công ty.
Được quản lí có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, đào tạo, hướng dẫn trong thời gian đầu hòa nhập với công việc, môi trường mới...
Các khoản thưởng tháng/ quý/ năm hấp dẫn dựa trên kết quả hoạt động, thưởng thi đua Contest,...Đặc biệt các khoá huấn luyện và du lịch nước ngoài đều đặn hàng năm
Hỗ trợ data khách hàng cũ và mới, các buổi Workshop theo chủ đề để tiếp cận khách hàng, hỗ trợ nhiều quà tặng để giúp các bạn xây dưng mối quan hệ với KH.
Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại AIA, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ bán hang chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu và chuyên gia quốc tế.
Phát triển bản thân & cơ hội thăng tiến lộ trình rõ ràng: 6 tháng đến 12 tháng lên cấp Quản lý.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Văn phòng đúng chuẩn 5 sao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Nhà SaiGon Centre tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

