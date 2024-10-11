Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Mức lương
23 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

Giúp việc cho Kế toán trưởng trong việc kiểm soát hồ sơ doanh thu, chi phí Công ty Lập các báo cáo kê khai và giải trình với Cơ quan thuế, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý thuế phát sinh đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế Lập các báo cáo quản trị hoạt động theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Công ty. Tham gia xây dựng các cơ chế, quy trình vận hành dịch vụ vận chuyển quốc tế Hỗ trợ Kế toán trưởng điều hành và quản lý hoạt động chung của phòng kế toán Tham gia trình duyệt phương án kinh doanh các dịch vụ vận chuyển quốc tế Tham gia góp ý hợp đồng kinh doanh dịch vụ vận chuyển quốc tế Kiến nghị và đề xuất giải pháp cải tiến phát triển các nghiệp vụ liên quan và phòng kế toán Tham gia kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của Công ty. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên. Báo cáo trực tiếp: Kế toán trưởng
Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành Tài chính – Kế toán – Kiểm toán, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan. Ưu tiên các chứng chỉ chuyên ngành: ACCA, CPA,... Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí Phó phòng tài chính kế toán It nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistic, xuất nhập khẩu có liên quan đến mảng dịch vụ vận tải, vận chuyển Nắm vững kiến thức tài chính thuế, quản lý, thiết lập vốn. Đưa ra các biện pháp giúp doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu về tài chính. Có khả năng tổng hợp, phân tích và đưa ra những kế hoạch/quyết định tài chính nhạy bén giúp bảo toàn và phát triển. Có khả năng tổ chức và điều hành bộ máy tài chính kế toán. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có đạo đức, tư cách tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao và có khả năng làm việc áp lực cao, biết nhẫn nại, khiêm tốn, hòa đồng. Chịu được áp lực công việc và có dự định gắn bó lâu dài. Cẩn thận, chỉn chu, cầu toàn trong công việc
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi) Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

