Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà PLS, số 1, Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng quy trình, hoàn thiện và hỗ trợ Kế toán trưởng điều hành phòng Kế toán. Quản lý nhân sự phòng Kế toán (Bao gồm 7 người - Kế toán tổng hợp, bán hàng, mua hàng, thu chi, sales admin) Xây dựng, giám sát và đảm bảo tính hợp pháp của sổ sách kế toán. Xây dựng, giám sát và đánh giá quy trình kế toán. Phối hợp phân tích và dự đoán nguồn lực tài chính cho công ty. Cập nhật kịp thời các luật thuế - kế toán mới. Báo cáo quản trị , báo cáo cổ đông. Báo cáo tài chính. Báo cáo thuế, báo cáo PIT. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Kế toán trưởng.

Xây dựng quy trình, hoàn thiện và hỗ trợ Kế toán trưởng điều hành phòng Kế toán.

Quản lý nhân sự phòng Kế toán (Bao gồm 7 người - Kế toán tổng hợp, bán hàng, mua hàng, thu chi, sales admin)

Xây dựng, giám sát và đảm bảo tính hợp pháp của sổ sách kế toán.

Xây dựng, giám sát và đánh giá quy trình kế toán.

Phối hợp phân tích và dự đoán nguồn lực tài chính cho công ty.

Cập nhật kịp thời các luật thuế - kế toán mới.

Báo cáo quản trị , báo cáo cổ đông.

Báo cáo tài chính.

Báo cáo thuế, báo cáo PIT.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, ưu tiên có chứng chỉ Kế toán trưởng. Ưu tiên ứng viên có 1 năm vị trí tương đương hoặc 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp (Đã từng quản lý đội nhóm ít nhất từ 3 người). Đã làm ở lĩnh vực giáo dục, fitness, hệ thống mô hình chuỗi là một lợi thế. Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, khéo léo trong giao tiếp và phối hợp công việc liên phòng ban hiệu quả. Nắm vững luật kế toán, thuế. Luôn luôn học hỏi và không ngại thay đổi.

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, ưu tiên có chứng chỉ Kế toán trưởng.

Ưu tiên ứng viên có 1 năm vị trí tương đương hoặc 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp (Đã từng quản lý đội nhóm ít nhất từ 3 người).

Đã làm ở lĩnh vực giáo dục, fitness, hệ thống mô hình chuỗi là một lợi thế.

Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, khéo léo trong giao tiếp và phối hợp công việc liên phòng ban hiệu quả.

Nắm vững luật kế toán, thuế.

Luôn luôn học hỏi và không ngại thay đổi.

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng thứ 13 (mặc định). Thưởng lương tháng thứ 14-18 theo kết quả kinh doanh. Thưởng cổ phần hàng năm. Phụ cấp tiền gửi xe 100%. Nghỉ 12 ngày phép 1 năm. Nghỉ ngày sinh nhật: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật. Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục (Kế toán trưởng, Trưởng phòng cao cấp, Phó Giám đốc). Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý. Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống. Có HĐLĐ + BH thất nghiệp. Đóng BHXH/BHYT 100% lương. Chế độ ốm đau/ thai sản/ hôn hỉ/tang chế.

Thưởng lương tháng thứ 13 (mặc định).

Thưởng lương tháng thứ 14-18 theo kết quả kinh doanh.

Thưởng cổ phần hàng năm.

Phụ cấp tiền gửi xe 100%.

Nghỉ 12 ngày phép 1 năm.

Nghỉ ngày sinh nhật: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật.

Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục (Kế toán trưởng, Trưởng phòng cao cấp, Phó Giám đốc).

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.

Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống.

Có HĐLĐ + BH thất nghiệp.

Đóng BHXH/BHYT 100% lương.

Chế độ ốm đau/ thai sản/ hôn hỉ/tang chế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin