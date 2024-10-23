Tuyển Tài Xế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường 15, Phú Nhuận (Gần Nhà Văn Hóa Phú Nhuận), Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đưa đón Sếp và những cá nhân Sếp yêu cầu kịp thời, an toàn, đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu;

- Bảo quản và giữ gìn xe tốt, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ;

- Bảo dưỡng, kiểm định xe theo định kỳ;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, ở khu vực Phú Nhuận, Bình Thạnh;

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm lái xe cho Sếp;

- Vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn;

- Lương, thưởng tháng 13;

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty;

- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA

