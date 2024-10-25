Tuyển Tài Xế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 - 160 đường B2, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện đưa đón lãnh đạo đến nơi làm việc hoặc di chuyển theo lịch trình yêu cầu, đảm bảo an toàn, chu đáo Chăm sóc xe hàng ngày theo quy định, đảm bảo xe luôn sạch sẽ, ngăn nắp; có trách nhiệm trong việc bảo dưỡng xe để sử dụng lâu dài Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Thực hiện đưa đón lãnh đạo đến nơi làm việc hoặc di chuyển theo lịch trình yêu cầu, đảm bảo an toàn, chu đáo

Chăm sóc xe hàng ngày theo quy định, đảm bảo xe luôn sạch sẽ, ngăn nắp; có trách nhiệm trong việc bảo dưỡng xe để sử dụng lâu dài

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe từ B2 trở lên Độ tuổi: 30 -40, ngoại hình ưa nhìn, chững chạc, lịch sự, trung thực. Thông thạo các tuyến đường Sài Gòn, tỉnh lân cận, các sân golf Không hút thuốc lá Ưu tiên ứng viên khu vực Quận 2, Bình Thạnh, Quận 4, Quận 1. Chưa lập gia đình.

Có bằng lái xe từ B2 trở lên

Độ tuổi: 30 -40, ngoại hình ưa nhìn, chững chạc, lịch sự, trung thực.

Thông thạo các tuyến đường Sài Gòn, tỉnh lân cận, các sân golf

Không hút thuốc lá

Ưu tiên ứng viên khu vực Quận 2, Bình Thạnh, Quận 4, Quận 1. Chưa lập gia đình.

Tại Công ty cổ phẩn công nghệ PayME Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập từ 13.000.000 - 15.000.000 vnđ + lương lái ngoài giờ Được thưởng chuyên cần, thưởng Tết Được review tăng lương 1 năm/ lần

Được hưởng mức thu nhập từ 13.000.000 - 15.000.000 vnđ + lương lái ngoài giờ

Được thưởng chuyên cần, thưởng Tết

Được review tăng lương 1 năm/ lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn công nghệ PayME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin