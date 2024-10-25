Tuyển Tài Xế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phẩn công nghệ PayME
- Hồ Chí Minh: 152
- 160 đường B2, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Quận 2
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Thực hiện đưa đón lãnh đạo đến nơi làm việc hoặc di chuyển theo lịch trình yêu cầu, đảm bảo an toàn, chu đáo
Chăm sóc xe hàng ngày theo quy định, đảm bảo xe luôn sạch sẽ, ngăn nắp; có trách nhiệm trong việc bảo dưỡng xe để sử dụng lâu dài
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng lái xe từ B2 trở lên
Độ tuổi: 30 -40, ngoại hình ưa nhìn, chững chạc, lịch sự, trung thực.
Thông thạo các tuyến đường Sài Gòn, tỉnh lân cận, các sân golf
Không hút thuốc lá
Ưu tiên ứng viên khu vực Quận 2, Bình Thạnh, Quận 4, Quận 1. Chưa lập gia đình.
Tại Công ty cổ phẩn công nghệ PayME Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức thu nhập từ 13.000.000 - 15.000.000 vnđ + lương lái ngoài giờ
Được thưởng chuyên cần, thưởng Tết
Được review tăng lương 1 năm/ lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn công nghệ PayME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
