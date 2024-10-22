Tuyển Tài Xế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 46
- 48 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chở Sếp hoặc nhân viên các phòng ban đi công tác, sự kiện,...
Theo dõi và đề xuất các phương án bảo dưỡng, sửa chữa xe
Các yêu cầu khác từ ban Giám đốc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng lái B1 trở lên - Tuổi từ 25 đến 35 - Kinh nghiệm lái xe đảm bảo tốt - Thông thạo đường ở TP. HCM và các Tỉnh lân cận. - Chạy kỹ, cẩn thận và biết chăm giữ xe tốt. - Lịch sự, thân thiện - Ưu tiên ứng viên còn Độc thân
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính: 8-12 triệu / tháng - Phụ cấp tiền cơm - Được cấp chổ ở nếu ở tỉnh xa - Được tham gia bảo hiểm khi ký hợp đồng chính thức Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
