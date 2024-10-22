Tuyển Tài Xế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 - 48 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chở Sếp hoặc nhân viên các phòng ban đi công tác, sự kiện,...

Theo dõi và đề xuất các phương án bảo dưỡng, sửa chữa xe

Các yêu cầu khác từ ban Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng lái B1 trở lên - Tuổi từ 25 đến 35 - Kinh nghiệm lái xe đảm bảo tốt - Thông thạo đường ở TP. HCM và các Tỉnh lân cận. - Chạy kỹ, cẩn thận và biết chăm giữ xe tốt. - Lịch sự, thân thiện - Ưu tiên ứng viên còn Độc thân

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 8-12 triệu / tháng - Phụ cấp tiền cơm - Được cấp chổ ở nếu ở tỉnh xa - Được tham gia bảo hiểm khi ký hợp đồng chính thức Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK

