Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Sendo Technology JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FPT Tan Thuan 2, Tan Thuan Processing Zone - No. 8, Tan Thuan Dong, District 7, HCMC, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tuyển dụng các vị trí Back Office và các vị trí thuộc khối Vận hành (Operations) Đối tác Phân tích yêu cầu tuyển dụng (YCTD) và đưa ra kênh tuyển dụng phù hợp. Xây dựng và phát triển nguồn ứng viên dồi dào, đảm bảo nhu cầu tuyển dụng các vị trí hiện tại và cho nhu cầu tuyển tăng cường. Triển khai các phương án tuyển dụng và sàng lọc ứng viên, trực tiếp tổ chức kiểm tra và phỏng vấn lựa chọn ứng viên. Thu thập thông tin thị trường, đối thủ, xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí trong tương lai.

Tuyển dụng các vị trí Back Office và các vị trí thuộc khối Vận hành (Operations) Đối tác

Phân tích yêu cầu tuyển dụng (YCTD) và đưa ra kênh tuyển dụng phù hợp. Xây dựng và phát triển nguồn ứng viên dồi dào, đảm bảo nhu cầu tuyển dụng các vị trí hiện tại và cho nhu cầu tuyển tăng cường.

Triển khai các phương án tuyển dụng và sàng lọc ứng viên, trực tiếp tổ chức kiểm tra và phỏng vấn lựa chọn ứng viên.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ, xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí trong tương lai.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Từ 08 tháng - 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực Chuỗi Bán lẻ/ Hàng tiêu dùng nhanh/Dịch vụ vận chuyển/ Đối tác Hiểu biết về thị trường tuyển dụng lao động, xu hướng ngành nghề, các công ty đối thủ cạnh tranh. Có kỹ năng quản lý thời gian tốt, chủ động trong công việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Từ 08 tháng - 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực Chuỗi Bán lẻ/ Hàng tiêu dùng nhanh/Dịch vụ vận chuyển/ Đối tác

Hiểu biết về thị trường tuyển dụng lao động, xu hướng ngành nghề, các công ty đối thủ cạnh tranh.

Có kỹ năng quản lý thời gian tốt, chủ động trong công việc

Tại Sendo Technology JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương. Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương. Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất. Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm. Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước. Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm. Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết. Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...). Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (PMS). Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Thử việc nhận 100% lương.

Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương.

Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất.

Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.

Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.

Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm.

Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết.

Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...).

Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (PMS).

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sendo Technology JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin