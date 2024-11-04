Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng cho các vị trí thuộc khối Kinh doanh (B2B/GOV), Back Office, Kỹ Thuật (bao gồm cả vị trí chuyên môn/cấp cao); Theo dõi, triển khai và thực hiện tuyển dụng headcount nhân sự của từng đơn vị đã được phê duyệt trong năm, đảm bảo đạt chỉ tiêu và chất lượng nhân sự; Điều phối và cải tiến quy trình Onboarding nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên mới; Theo sát tiến độ công việc, định kỳ báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu; Phát triển chiến lược và kênh tuyển dụng, bao gồm headhunting để mở rộng và duy trì nguồn ứng viên chất lượng; Tham gia xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình Truyển thông, xây dựng thương hiệu tuyển dụng và giữ nhân viên gắn bó lâu dài với công ty; Thực hiện các trách nhiệm khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc các lĩnh vực liên quan; Tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên làm việc trong ngành CNTT, Viễn thông, Phần mềm hoặc có nền tảng mạnh về headhunting; Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ tuyển dụng khác nhau, hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) và cơ sở dữ liệu nhân sự; Sở hữu mạng lưới Linkedin, network rộng lớn với khả năng kết nối, tìm kiếm nhân tài tốt là một lợi thế; Nhanh nhẹn, sáng tạo, khả năng giao tiếp tốt, tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả; Thành thạo các phần mềm và công cụ văn phòng; Tiếng Anh khá-tốt (bao gồm viết và nói).

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (bao gồm phụ cấp điện thoại + lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm...); Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông. Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng Quản lý liên tục, tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp; Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ mát,.... Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (ngân sách >65 triệu/năm/cán bộ nhân viên dành cho việc khám và chữa bệnh Nội, Ngoại trú), chính sách hỗ trợ mua nhà và xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

