Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH EYESTORM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Thực hiện các công việc chuyên môn tuyển dụng:
Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban Tạo nguồn ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng qua kênh nguồn tuyển dụng Làm việc với các đối tác tuyển dụng. Tiến hành đàm phán offer với ứng viên và hỗ trợ quá trình onboarding của nhân sự trúng tuyển
Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban
Tạo nguồn ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng qua kênh nguồn tuyển dụng
Làm việc với các đối tác tuyển dụng.
Tiến hành đàm phán offer với ứng viên và hỗ trợ quá trình onboarding của nhân sự trúng tuyển
2. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên thị trường
Xây dựng hình ảnh tuyển dụng của Công ty qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, sự kiện
3. Phân tích, đánh giá thị trường lao động định kỳ
Khảo sát, phân tích, đánh giá thị trường tuyển dụng của vị trí đang phụ trách Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp cho Công ty
Khảo sát, phân tích, đánh giá thị trường tuyển dụng của vị trí đang phụ trách
Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp cho Công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự, Kinh tế hoặc các ngành liên quan Từ 2 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng tại công ty về công nghệ thông tin, ứng viên đã có kinh nghiệm headhunt là 1 điểm cộng Thành thạo sử dụng Linkedin, các job sites, mạng xã hội (FB, Linkedin,,...) và các công cụ khác phục vụ cho việc tuyển dụng Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng Anh tốt Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt Năng động, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Chủ động trong công việc và sẵn sàng học hỏi để phát triển hơn.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Từ 2 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng tại công ty về công nghệ thông tin, ứng viên đã có kinh nghiệm headhunt là 1 điểm cộng
Thành thạo sử dụng Linkedin, các job sites, mạng xã hội (FB, Linkedin,,...) và các công cụ khác phục vụ cho việc tuyển dụng
Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng Anh tốt
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt
Năng động, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động trong công việc và sẵn sàng học hỏi để phát triển hơn.

Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Up to 15M + thưởng KPI Lương Tháng 13 & Hiệu quả kinh doanh Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước. Tham gia BHXH sau thử việc. Quà sinh nhật, chính sách thăm hỏi, Vinh danh, Ghi nhận, Team building, du lịch định kỳ. Chính sách thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng các dịp Lễ - Tết... Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ. Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, luôn được hỗ trợ bởi Sếp và đồng nghiệp Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.
Mức lương Up to 15M + thưởng KPI
Lương Tháng 13 & Hiệu quả kinh doanh
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
Tham gia BHXH sau thử việc.
Quà sinh nhật, chính sách thăm hỏi, Vinh danh, Ghi nhận, Team building, du lịch định kỳ.
Chính sách thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng các dịp Lễ - Tết...
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, luôn được hỗ trợ bởi Sếp và đồng nghiệp
Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EYESTORM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Xuân, HN

