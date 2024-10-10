Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 36 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR
- Hà Nội: 85 Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 18 - 36 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu, xây dựng chân dung ứng viên, tạo nguồn, sàng lọc, sơ vấn, xác minh thông tin, và onboarding.
Quản lý đội tuyển dụng, bao gồm nguồn lực, ngân sách, và kênh tuyển dụng.
Quản lý hiệu suất của đội nhóm
Phối hợp với các phòng ban để khai thác yêu cầu tuyển dụng, xây dựng kế hoạch phù hợp với mục tiêu công ty.
Xây dựng và duy trì mạng lưới ứng viên, phát triển chiến lược tuyển dụng, cập nhật xu hướng và cải tiến quy trình.
Với Mức Lương 18 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học kinh tế
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên trong ngành giáo dục
Có kinh nghiệm tuyển dụng đa vị trí: Mass, non-Mass (IT, non-IT) từ level Middle+
Có khả năng khai thác tốt các kênh tuyển dụng
IELTS 6.5+ hoặc tương đương
Hiểu biết sâu sắc về quy trình tuyển dụng và các phương pháp thu hút ứng viên.
Kỹ năng lãnh đạo và khả năng làm việc nhóm tốt.
Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và nền tảng tuyển dụng trực tuyến.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, khả năng xây dựng mối quan hệ là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo năng lực từ 18.000.000 - 36.000.000đ Gross/tháng tùy theo level của ứng viên
Thưởng KPIs tuyển dụng
Phụ cấp ăn trưa
Phụ cấp điện thoại
12 ngày phép năm, lương tháng thứ 13, Du lịch hàng năm
Review công việc theo yêu cầu
Bảo hiểm, thuế TNCN theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
