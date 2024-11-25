Tuyển Talent Acquisition thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 88 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn chiến lược và hỗ trợ các trưởng bộ phận, lãnh đạo trong việc phát triển và thực hiện chiến lược nhân sự

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Phối hợp cùng với các trưởng bộ phận xây dựng tiêu chí tuyển dụng cho từng vị trí nhân sự mới

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt

Phụ trách công tác đào tạo

Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 28-40, có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, kết nối tốt. Có năng lực truyền thông, tìm kiếm.

Có network rộng, tốt. Có kinh nghiệm headhunt là một lợi thế

Nhanh nhạy trong việc tiếp cận các công nghệ, công cụ, cách thức tìm kiếm ứng viên mới, linh hoạt.

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục, tạo sự tin tưởng cao.

Có khả năng phỏng vấn, đánh giá, phân tích phán đoán tâm lý nhu cầu của ứng viên

Là người nhiệt huyết, có trách nhiệm cao với công việc. Thái độ tích cực, tư duy cởi mở, thích giao tiếp

Có khả năng lên kế hoạch và làm việc độc lập, biết cách tổ chức, sắp xếp

Chịu được áp lực, có khả năng ứng biến linh hoạt, chủ động, bám đuổi kế hoạch để hoàn thành mục tiêu

Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm

Phúc lợi xã hội: BHXH full lương, BHSK 24/7 Bảo Minh

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ nghỉ mát hàng năm

Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho nhân viên: cưới hỏi, bệnh tật, tai nạn, việc hiếu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin