Tuyển Talent Acquisition thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT Pro Company
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 88 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tư vấn chiến lược và hỗ trợ các trưởng bộ phận, lãnh đạo trong việc phát triển và thực hiện chiến lược nhân sự
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
Phối hợp cùng với các trưởng bộ phận xây dựng tiêu chí tuyển dụng cho từng vị trí nhân sự mới
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng
Tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt
Phụ trách công tác đào tạo
Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 28-40, có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp, kết nối tốt. Có năng lực truyền thông, tìm kiếm.
Có network rộng, tốt. Có kinh nghiệm headhunt là một lợi thế
Nhanh nhạy trong việc tiếp cận các công nghệ, công cụ, cách thức tìm kiếm ứng viên mới, linh hoạt.
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục, tạo sự tin tưởng cao.
Có khả năng phỏng vấn, đánh giá, phân tích phán đoán tâm lý nhu cầu của ứng viên
Là người nhiệt huyết, có trách nhiệm cao với công việc. Thái độ tích cực, tư duy cởi mở, thích giao tiếp
Có khả năng lên kế hoạch và làm việc độc lập, biết cách tổ chức, sắp xếp
Chịu được áp lực, có khả năng ứng biến linh hoạt, chủ động, bám đuổi kế hoạch để hoàn thành mục tiêu
Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm
Phúc lợi xã hội: BHXH full lương, BHSK 24/7 Bảo Minh
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ nghỉ mát hàng năm
Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho nhân viên: cưới hỏi, bệnh tật, tai nạn, việc hiếu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
