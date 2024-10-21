Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

1. Tuyển Dụng

Hỗ trợ xác định các kênh tìm nguồn cung ứng để tiếp cận và tuyển dụng ứng viên đủ tiêu chuẩn. Hỗ trợ quản lý các quy trình tuyển dụng và lựa chọn, lưu trữ,..

2. Admin

Hỗ trợ triển khai các dự án nhân sự. Làm việc với các bộ phận nhân sự khác. Các công việc nhân sự khác cho dự án theo yêu cầu của Quản Lý,..

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới Tốt nghiệp Có kỹ năng MS Office - Excel, Word, PowerPoint Tinh thần học hỏi cao Có thể thực tập 6 tháng fulltime: T2 - T6, nghỉ T7 và Chủ nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thoả thuận + phí gửi xe Đào tạo các kỹ năng thực tế bởi trưởng nhóm và team trẻ, nhiệt tình Gia nhập tập đoàn Field Marketing hàng đầu thế giới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)

