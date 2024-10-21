Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

1. Tuyển Dụng
Hỗ trợ xác định các kênh tìm nguồn cung ứng để tiếp cận và tuyển dụng ứng viên đủ tiêu chuẩn. Hỗ trợ quản lý các quy trình tuyển dụng và lựa chọn, lưu trữ,..
Hỗ trợ xác định các kênh tìm nguồn cung ứng để tiếp cận và tuyển dụng ứng viên đủ tiêu chuẩn.
Hỗ trợ quản lý các quy trình tuyển dụng và lựa chọn, lưu trữ,..
2. Admin
Hỗ trợ triển khai các dự án nhân sự. Làm việc với các bộ phận nhân sự khác. Các công việc nhân sự khác cho dự án theo yêu cầu của Quản Lý,..
Hỗ trợ triển khai các dự án nhân sự.
Làm việc với các bộ phận nhân sự khác.
Các công việc nhân sự khác cho dự án theo yêu cầu của Quản Lý,..

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới Tốt nghiệp Có kỹ năng MS Office - Excel, Word, PowerPoint Tinh thần học hỏi cao Có thể thực tập 6 tháng fulltime: T2 - T6, nghỉ T7 và Chủ nhật
Sinh viên mới Tốt nghiệp
Có kỹ năng MS Office - Excel, Word, PowerPoint
Tinh thần học hỏi cao
Có thể thực tập 6 tháng fulltime: T2 - T6, nghỉ T7 và Chủ nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thoả thuận + phí gửi xe Đào tạo các kỹ năng thực tế bởi trưởng nhóm và team trẻ, nhiệt tình Gia nhập tập đoàn Field Marketing hàng đầu thế giới
Trợ cấp thoả thuận + phí gửi xe
Đào tạo các kỹ năng thực tế bởi trưởng nhóm và team trẻ, nhiệt tình
Gia nhập tập đoàn Field Marketing hàng đầu thế giới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)

CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

