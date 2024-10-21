Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
- Hà Nội: Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
1. Tuyển Dụng
Hỗ trợ xác định các kênh tìm nguồn cung ứng để tiếp cận và tuyển dụng ứng viên đủ tiêu chuẩn. Hỗ trợ quản lý các quy trình tuyển dụng và lựa chọn, lưu trữ,..
Hỗ trợ xác định các kênh tìm nguồn cung ứng để tiếp cận và tuyển dụng ứng viên đủ tiêu chuẩn.
Hỗ trợ quản lý các quy trình tuyển dụng và lựa chọn, lưu trữ,..
2. Admin
Hỗ trợ triển khai các dự án nhân sự. Làm việc với các bộ phận nhân sự khác. Các công việc nhân sự khác cho dự án theo yêu cầu của Quản Lý,..
Hỗ trợ triển khai các dự án nhân sự.
Làm việc với các bộ phận nhân sự khác.
Các công việc nhân sự khác cho dự án theo yêu cầu của Quản Lý,..
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới Tốt nghiệp
Có kỹ năng MS Office - Excel, Word, PowerPoint
Tinh thần học hỏi cao
Có thể thực tập 6 tháng fulltime: T2 - T6, nghỉ T7 và Chủ nhật
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thoả thuận + phí gửi xe
Đào tạo các kỹ năng thực tế bởi trưởng nhóm và team trẻ, nhiệt tình
Gia nhập tập đoàn Field Marketing hàng đầu thế giới
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
