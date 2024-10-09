Tuyển Biên phiên dịch Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Chuyển đổi website từ file thiết kế và Phối hợp với bộ phận lập trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm. Thiết kế và lập trình các ứng dụng trên nền tảng website. Phối hợp và hỗ trợ với team backend một cách chủ động và chặt chẽ để nâng cao trải nghiệm người dùng Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống website. Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án. Liên kết triển khai dự án lớn trong và ngoài nước về website. Tạo ra những sản phẩm mới, bảo trì cũng như cải thiện các giải pháp hiện có Đảm bảo về chất lượng các dự án triển khai Quản lí team: Điều phối công việc, xử lý tình huống, sự vụ, đánh giá nhân sự. Lên kế hoạch hoạt động, đào tạo, hướng dẫn, nâng cao năng lực các bạn thành viên khác

Chuyển đổi website từ file thiết kế và Phối hợp với bộ phận lập trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm.

Thiết kế và lập trình các ứng dụng trên nền tảng website.

Phối hợp và hỗ trợ với team backend một cách chủ động và chặt chẽ để nâng cao trải nghiệm người dùng

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống website.

Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Liên kết triển khai dự án lớn trong và ngoài nước về website.

Tạo ra những sản phẩm mới, bảo trì cũng như cải thiện các giải pháp hiện có

Đảm bảo về chất lượng các dự án triển khai

Quản lí team: Điều phối công việc, xử lý tình huống, sự vụ, đánh giá nhân sự. Lên kế hoạch hoạt động, đào tạo, hướng dẫn, nâng cao năng lực các bạn thành viên khác

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, trong đó tối thiểu 1-2 năm ở vị trí leader

Kiến thức bắt buộc:

Có kiến thức lập trình cơ bản (OOP, Creational, Structural, Behavioral) Nắm được các giải thuật và cấu trúc dữ liệu cơ bản Nắm được syntax, cách hoạt động của 1 ngôn ngữ bất kỳ Trên 5 năm làm dự án, có khả năng tự tìm kiếm tài liệu tham khảo/ nâng cao. Có kiến thức về quy trình phát triển dự án Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn trên 1 code base / framework Git nâng cao và có thể đưa ra các flow sử dụng git phù hợp từng giai đoạn dự án cũng như hỗ trợ các member khác khi có sự cố về GIT

Có kiến thức lập trình cơ bản (OOP, Creational, Structural, Behavioral)

Nắm được các giải thuật và cấu trúc dữ liệu cơ bản

Nắm được syntax, cách hoạt động của 1 ngôn ngữ bất kỳ

Trên 5 năm làm dự án, có khả năng tự tìm kiếm tài liệu tham khảo/ nâng cao.

Có kiến thức về quy trình phát triển dự án

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn trên 1 code base / framework

Git nâng cao và có thể đưa ra các flow sử dụng git phù hợp từng giai đoạn dự án cũng như hỗ trợ các member khác khi có sự cố về GIT

Kiến thức chuyên môn: Là lợi thế khi hiểu sâu kiến thức về Software Architect, Design Pattern, SOLID , Clean Code.

Kiến thức chuyên môn:

Phân tích yêu cầu: Hiểu rõ về yêu cầu của công việc của bản thân phụ trách, có thể tự mình phân tích và đưa ra Q&A trước khi phát triển chức năng. Thiết kế hệ thống: Tự tạo được detail design, API document, thiết kế DB ... cho chức năng mình phụ trách Thiết kế được các chức năng lớn, quan trọng của dự án. Tham gia review thiết kế chức năng của members khác làm, đưa ra các đánh giá mang tính định hướng kỹ thuật, giúp đỡ members khác hoàn thành thiết kế chức năng / module họ phụ trách Khả năng Code: Có thể code các module từ cơ bản đến phức tạp Có thể phân tích bug và đề xuất giải pháp cho các module phần mềm từ cơ bản đến phức tạp Có thể xây dựng code base, xây dựng convention về luồng làm việc và giao tiếp trong hệ thống Có kinh nghiệm làm việc với các bên thứ 3 là một lợi thế như payment gateway, apple store, goolge play, hệ thống kyc, banking HTML/CSS: Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn HTML/CSS, biết về grid, flexbox Thành thạo các CSS framework như Bootstrap, Tailwind, etc sử dụng tốt các pre-processor như Sass, less Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn xử lý giao diện cho nhiều loại màn hình, trình duyệt, và thiết bị khác nhau xây dựng các animation, hiệu ứng phức tạp Javascript: Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn javascript hoặc typescript Hiểu sâu về các khái niệm Promise, async await Phân biệt tốt localStorage, cookies, HTTP only cookies. Là lợi thế khi customize lại các thư viện hoặc framework VueJS/NuxtJS: Là lợi thế khi hiểu và sử dụng Worker Là lợi thế khi hiểu và sử dụng Animation Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn Vòng đời (Lifecycle) Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn Pinia hoặc tương đương Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn làm việc với API, Notification, Socket UI/UX: Có thể sử dụng các phần mềm thiết kế Figma Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn một design system. Testing/ Debug: Self-test tốt, hạn chế số lượng bug QC phát hiện ra. Xử lý nhanh các bugs phát sinh

Phân tích yêu cầu: Hiểu rõ về yêu cầu của công việc của bản thân phụ trách, có thể tự mình phân tích và đưa ra Q&A trước khi phát triển chức năng.

Phân tích yêu cầu:

Hiểu rõ về yêu cầu của công việc của bản thân phụ trách, có thể tự mình phân tích và đưa ra Q&A trước khi phát triển chức năng.

Thiết kế hệ thống: Tự tạo được detail design, API document, thiết kế DB ... cho chức năng mình phụ trách Thiết kế được các chức năng lớn, quan trọng của dự án. Tham gia review thiết kế chức năng của members khác làm, đưa ra các đánh giá mang tính định hướng kỹ thuật, giúp đỡ members khác hoàn thành thiết kế chức năng / module họ phụ trách

Thiết kế hệ thống:

Tự tạo được detail design, API document, thiết kế DB ... cho chức năng mình phụ trách Thiết kế được các chức năng lớn, quan trọng của dự án. Tham gia review thiết kế chức năng của members khác làm, đưa ra các đánh giá mang tính định hướng kỹ thuật, giúp đỡ members khác hoàn thành thiết kế chức năng / module họ phụ trách

Tự tạo được detail design, API document, thiết kế DB ... cho chức năng mình phụ trách

Thiết kế được các chức năng lớn, quan trọng của dự án. Tham gia review thiết kế chức năng của members khác làm, đưa ra các đánh giá mang tính định hướng kỹ thuật, giúp đỡ members khác hoàn thành thiết kế chức năng / module họ phụ trách

Khả năng Code: Có thể code các module từ cơ bản đến phức tạp Có thể phân tích bug và đề xuất giải pháp cho các module phần mềm từ cơ bản đến phức tạp Có thể xây dựng code base, xây dựng convention về luồng làm việc và giao tiếp trong hệ thống Có kinh nghiệm làm việc với các bên thứ 3 là một lợi thế như payment gateway, apple store, goolge play, hệ thống kyc, banking

Khả năng Code:

Có thể code các module từ cơ bản đến phức tạp Có thể phân tích bug và đề xuất giải pháp cho các module phần mềm từ cơ bản đến phức tạp Có thể xây dựng code base, xây dựng convention về luồng làm việc và giao tiếp trong hệ thống Có kinh nghiệm làm việc với các bên thứ 3 là một lợi thế như payment gateway, apple store, goolge play, hệ thống kyc, banking

Có thể code các module từ cơ bản đến phức tạp

Có thể phân tích bug và đề xuất giải pháp cho các module phần mềm từ cơ bản đến phức tạp

Có thể xây dựng code base, xây dựng convention về luồng làm việc và giao tiếp trong hệ thống

Có kinh nghiệm làm việc với các bên thứ 3 là một lợi thế như payment gateway, apple store, goolge play, hệ thống kyc, banking

HTML/CSS: Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn HTML/CSS, biết về grid, flexbox Thành thạo các CSS framework như Bootstrap, Tailwind, etc sử dụng tốt các pre-processor như Sass, less Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn xử lý giao diện cho nhiều loại màn hình, trình duyệt, và thiết bị khác nhau xây dựng các animation, hiệu ứng phức tạp

HTML/CSS:

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn HTML/CSS, biết về grid, flexbox Thành thạo các CSS framework như Bootstrap, Tailwind, etc sử dụng tốt các pre-processor như Sass, less Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn xử lý giao diện cho nhiều loại màn hình, trình duyệt, và thiết bị khác nhau xây dựng các animation, hiệu ứng phức tạp

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn HTML/CSS, biết về grid, flexbox

Thành thạo các CSS framework như Bootstrap, Tailwind, etc sử dụng tốt các pre-processor như Sass, less

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn xử lý giao diện cho nhiều loại màn hình, trình duyệt, và thiết bị khác nhau xây dựng các animation, hiệu ứng phức tạp

Javascript: Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn javascript hoặc typescript Hiểu sâu về các khái niệm Promise, async await Phân biệt tốt localStorage, cookies, HTTP only cookies. Là lợi thế khi customize lại các thư viện hoặc framework

Javascript:

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn javascript hoặc typescript Hiểu sâu về các khái niệm Promise, async await Phân biệt tốt localStorage, cookies, HTTP only cookies. Là lợi thế khi customize lại các thư viện hoặc framework

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn javascript hoặc typescript

Hiểu sâu về các khái niệm Promise, async await

Phân biệt tốt localStorage, cookies, HTTP only cookies.

Là lợi thế khi customize lại các thư viện hoặc framework

VueJS/NuxtJS: Là lợi thế khi hiểu và sử dụng Worker Là lợi thế khi hiểu và sử dụng Animation Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn Vòng đời (Lifecycle) Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn Pinia hoặc tương đương Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn làm việc với API, Notification, Socket

VueJS/NuxtJS:

Là lợi thế khi hiểu và sử dụng Worker Là lợi thế khi hiểu và sử dụng Animation Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn Vòng đời (Lifecycle) Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn Pinia hoặc tương đương Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn làm việc với API, Notification, Socket

Là lợi thế khi hiểu và sử dụng Worker

Là lợi thế khi hiểu và sử dụng Animation

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn Vòng đời (Lifecycle)

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn Pinia hoặc tương đương

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn làm việc với API, Notification, Socket

UI/UX: Có thể sử dụng các phần mềm thiết kế Figma Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn một design system.

UI/UX:

Có thể sử dụng các phần mềm thiết kế Figma Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn một design system.

Có thể sử dụng các phần mềm thiết kế Figma

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn một design system.

Testing/ Debug: Self-test tốt, hạn chế số lượng bug QC phát hiện ra. Xử lý nhanh các bugs phát sinh

Testing/ Debug:

Self-test tốt, hạn chế số lượng bug QC phát hiện ra. Xử lý nhanh các bugs phát sinh

Self-test tốt, hạn chế số lượng bug QC phát hiện ra.

Xử lý nhanh các bugs phát sinh

Kỹ năng cá nhân: Kỹ năng teamwork, giao tiếp, giải quyết vấn đề

Kỹ năng cá nhân:

Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 35-50M net, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH. Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch... Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự:: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,... Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...

Lương thỏa thuận từ 35-50M net, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.

Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch

Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch...

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự:: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...

Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin