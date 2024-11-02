Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Chuyển đổi website từ file thiết kế và Phối hợp với bộ phận lập trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm. Thiết kế và lập trình các ứng dụng trên nền tảng website. Phối hợp và hỗ trợ với team backend một cách chủ động và chặt chẽ để nâng cao trải nghiệm người dùng Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống website. Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án. Liên kết triển khai dự án lớn trong và ngoài nước về website. Tạo ra những sản phẩm mới, bảo trì cũng như cải thiện các giải pháp hiện có Đảm bảo về chất lượng các dự án triển khai Quản lí team: Điều phối công việc, xử lý tình huống, sự vụ, đánh giá nhân sự. Lên kế hoạch hoạt động, đào tạo, hướng dẫn, nâng cao năng lực các bạn thành viên khác
Kỹ năng cá nhân: Kỹ năng teamwork, giao tiếp, giải quyết vấn đề
Kỹ năng cá nhân:

Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 35-50M Net, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH. Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch... Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự:: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,... Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

