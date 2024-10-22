Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 đường số 38, phường An Khánh, TP Thủ Đức (Quận 2), Quận 2

- Phụ trách phát triển nội dung truyền thông quảng cáo trên website, blog, mạng xã hội và các nền tảng online theo định hướng Marketing chung.

- Nghiên cứu hành vi khách hàng (kênh, xu hướng, tâm lý, nhân khẩu học,..) của từng phân khúc, từng nền tảng để cải thiện chất lượng nội dung nhằm tăng lượt tương tác và tăng lượt chuyển đổi trên các kênh.

- Lên ý tưởng và biên tập kịch bản cho các nội dung quảng cáo, sáng tạo thông điệp truyền thông, phối hợp cùng team sản xuất (hình ảnh, video) và performance để chạy các chiến dịch quảng cáo phù hợp.

- Định hướng nội dung cho website, duyệt outline, bài viết. Đảm bảo nội dung website theo chuẩn SEO. Theo dõi lượt tăng trưởng của các bài viết và tối ưu nội dung/từ khóa để tăng traffic cho website.

- Thường xuyên cập nhật trend, nghiên cứu thị trường, các hoạt động của các kênh social cạnh tranh

- Theo dõi hiệu suất của các nội dung sáng tạo trên tất cả các kênh, đánh giá tác động của nội dung và hiệu quả của các chiến dịch.

- Triển khai các hoạt động PR, báo chí, hoạt động, sự kiện (hội thảo, hội nghị, trình diễn sản phẩm...) để phát triển thương hiệu quảng bá hình ảnh sản phẩm.

- Phối hợp và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác báo chí truyền thông, quảng cáo, agency, KOLs và các đối tác liên quan trong quá trình phát triển thị trường.

- Phân bổ khối lượng công việc và phân công nhiệm vụ nội dung cho các thành viên trong Team - Đóng góp giá trị cá nhân vào mục tiêu chung của công ty.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương, Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử /Bán lẻ/Công ty kinh doanh nghành hàng hóa mỹ phẩm.

- Hiểu sâu sắc về Marketing, Digital marketing, thương mại, quy định pháp luật liên quan (đặc biệt là bán lẻ),

- Kiến thức tốt về marketing, branding, PR, event, media, content

- Có kỹ năng viết tốt, thu hút; văn phong đa dạng phù hợp với nhiều đồi tượng khách hàng khác nhau.

- Khả năng sáng tạo và năm bắt trend tốt, chịu khó tìm tòi insight khách hàng.

- Nếu bạn hài hước thì bạn đang có 1 điểm cộng siêu to khổng lồ

- Có kinh nghiệm PR, làm việc với báo/ KOLs... là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương tháng 13, hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, .....

- Được sáng tạo theo phong cách riêng, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo.

- Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

