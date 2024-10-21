Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Vexere – ứng dụng đầu tiên ở Việt Nam cho phép so sánh giá cả, giờ khởi hành, tổng thời gian di chuyển giữa máy bay, xe khách, xe lửa trên cùng một màn hình, nhờ đó giúp bạn dễ dàng lựa chọn phương tiện và chuyến đi tối ưu nhất.

Các thành viên của Vexere tin rằng một tổ chức được sinh ra là để giải quyết các vấn đề nhức nhối trong xã hội. Văn hóa công ty chú trọng tinh thần cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả thành viên Vexere luôn được tạo cơ hội để được thể hiện bản thân, đóng góp sáng kiến về sản phẩm và chiến lược, và hướng đến trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Hãy cùng tham gia tại Vexere để mang đến nhiều hạnh phúc hơn cho hành trình của các khách hàng thân thương và cho chính bạn.

Phát triển và quản lý đối tác mảng đại lý vé xe:

Xây dựng chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh thu đề ra của công ty. Tăng trưởng doanh thu bán hàng bằng cách quản lý, hỗ trợ các khách hàng hiện tại và phát triển thêm các khách hàng mới. Xây dựng mối quan hệ với các khách hàng chủ chốt và duy trì mối quan hệ với các khách hàng quan trọng, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh. Phân tích xu hướng thị trường, nghiên cứu và xem xét các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và chuẩn bị dự báo để cung cấp các báo cáo và phân tích liên quan cho ban quản lý. Phối hợp với các bộ phận nội bộ để chạy các chương trình Marketing thúc đẩy doanh số cho đối tác.

Vận hành:

Lên quy trình và điều chỉnh liên tục việc phối hợp các phòng ban nội bộ, với các đối tác nhằm tinh gọn hệ thống. Thực hiện việc đánh giá chất lượng dịch vụ, để liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ. Theo dõi và hoàn tất các hợp đồng, giấy tờ liên quan đến dịch vụ

Kỹ năng bán hàng và thấu hiểu khách hàng. Tập trung vào khách hàng, chủ động tìm giải pháp giải quyết vấn đề, tinh thần trách nhiệm cao Marketing: Hiểu và tư vấn cho đối tác có nhiều doanh thu, nhiều khách hàng. Kỹ năng giao tiếp tốt. Quản lý thời gian và nhiệm vụ đúng thời hạn Kỹ năng làm việc nhóm Khả năng xây dựng quy trình Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu khá.

Bên cạnh việc tìm kiếm và định hướng nhân sự công ty đến các giá trị “right people”: tư duy logic, suy nghĩ tích cực, minh bạch và nhất quán, tò mò với những điều mới, giao tiếp dựa trên lắng nghe, khiêm tốn và trách nhiệm. Vexere còn không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho toàn thể nhân sự công ty, dưới đây là các giá trị phúc lợi mà bạn sẽ nhận được khi tham gia tại Vexere:

Thu nhập cạnh tranh (từ 25 - 30 triệu), bao gồm lương căn bản + hoa hồng + tiền thưởng hàng tháng dựa trên KPI (lên đến 2,5 tháng lương mỗi quý). Thưởng hấp dẫn theo tháng và theo quý, lương tháng 13 , có cơ hội làm việc trực tiếp với nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí chủ chốt tùy theo năng lực. Thưởng thâm niên. Hỗ trợ đào tạo phát triển bản thân 18 triệu/ năm để phát triển các kỹ năng liên quan đến công việc. Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm 1.5-2 triệu/ người. Đào tạo hội nhập và Buddy đồng hành trong suốt thời gian thử việc. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động Việt Nam sau thời gian thử việc. Mã vé xe khách giảm giá đặc biệt cho nhân viên và người thân. 12 ngày nghỉ phép hàng năm, 3 năm tăng thêm một ngày (có thể chuyển đổi thành lương). Môi trường làm việc trẻ trung, sôi động và năng động với đội ngũ thân thiện và hỗ trợ, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau. Đào tạo và chia sẻ kỹ năng đàm phán, giao tiếp, quản lý công việc, kỹ năng giao tiếp và kiến thức công nghệ phần mềm. Các quyền lợi khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn. Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày, 5.5 ngày/ tuần. Thời gian làm việc linh động tập trung vào hiệu quả công việc.

Được tham gia các hoạt động:

CLB thể dục thể thao của công ty Chính sách cho các hoạt động teamwork mỗi tháng Tham quan nghỉ mát, team building, year end party Được làm việc tại văn phòng trẻ trung, sôi nổi: môi trường làm việc nhân văn, lành mạnh, cởi mở cùng với những người trẻ năng động

