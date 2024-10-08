Tuyển Team Leader thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

– Phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng .NET cho các đối tượng khách hàng khác nhau.
– Thiết kế kiến trúc phần mềm, liên kết giữa các module trong phần mềm.
– Nghiên cứu, đánh giá công nghệ mới cho toàn bộ sản phẩm/dự án.
– Chịu trách nhiệm với solution archiect về các yêu cầu kỹ thuật của dự án, các công nghệ liên quan cần nghiên cứu.
– Đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng được yêu cầu về hiệu năng và bảo mật.
– Quản lý nhóm lập trình viên trong dự án.
– Xây dựng kế hoạch, theo dõi và giám sát kế hoạch lập trình trong dự án

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Hiểu biết về kiến trúc phần mềm và an toàn bảo mật cho phần mềm
-Hiểu biết sâu sắc về lập trình pattern
-Hiểu biết về cluster, load ballancing
-Hiểu biết về lập trình .Net Web API, .Net MVC, .Net Core
-Hiểu biết về HTML5/CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap
-Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle, My SQL: Tự thiết kế cơ sở dữ liệu, viết store procedure, function và các script phức tạp
-Hiểu biết về lập trình cache như memcahed, inmemory cache, redis cache
-Hiểu biết về việc sử dụng các công cụ quản lý source như svn, git hoặc tfs
-Khả năng tối ưu hóa thuật toán, script
-Hiểu biết với .Net membership, Microsoft AD, Open Ldap
-Có hiểu biết về KPI, Digital Signing, Elastic Search, cloud
-Có hiểu biết về cloud, sử dụng docker, kubernetes thành thạo
-Có kinh nghiệm và kiến thức đối với các nền tảng tích hợp như Identity & Access Management, API Management, BPM
Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên:
– Có kỹ năng quản lý nhóm – Có khả năng lập kế hoạch cho nhóm – Tự nghiên cứu công nghệ mới và áp dụng cho team – Tự phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc phần mềm – Có khả năng thuyết trình công nghệ cho team, ban giám đốc – Có kỹ năng báo cáo, tổng hợp về công nghệ – Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và gửi mail, chat tiếng Anh với đối tác tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.
– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.
– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.
– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.
– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.
– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.
– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

