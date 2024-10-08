Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Điện tử/Phần cứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

– Phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng .NET cho các đối tượng khách hàng khác nhau.
– Thiết kế kiến trúc phần mềm, liên kết giữa các module trong phần mềm.
– Nghiên cứu, đánh giá công nghệ mới cho toàn bộ sản phẩm/dự án.
– Chịu trách nhiệm với solution archiect về các yêu cầu kỹ thuật của dự án, các công nghệ liên quan cần nghiên cứu.
– Đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng được yêu cầu về hiệu năng và bảo mật.
– Quản lý nhóm lập trình viên trong dự án.
– Xây dựng kế hoạch, theo dõi và giám sát kế hoạch lập trình trong dự án

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Hiểu biết về kiến trúc phần mềm và an toàn bảo mật cho phần mềm
-Hiểu biết sâu sắc về lập trình pattern
-Hiểu biết về cluster, load ballancing
-Hiểu biết về lập trình .Net Web API, .Net MVC, .Net Core
-Hiểu biết về HTML5/CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap
-Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle, My SQL: Tự thiết kế cơ sở dữ liệu, viết store procedure, function và các script phức tạp
-Hiểu biết về lập trình cache như memcahed, inmemory cache, redis cache
-Hiểu biết về việc sử dụng các công cụ quản lý source như svn, git hoặc tfs
-Khả năng tối ưu hóa thuật toán, script
-Hiểu biết với .Net membership, Microsoft AD, Open Ldap
-Có hiểu biết về KPI, Digital Signing, Elastic Search, cloud
-Có hiểu biết về cloud, sử dụng docker, kubernetes thành thạo
-Có kinh nghiệm và kiến thức đối với các nền tảng tích hợp như Identity & Access Management, API Management, BPM
Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên:
– Có kỹ năng quản lý nhóm – Có khả năng lập kế hoạch cho nhóm – Tự nghiên cứu công nghệ mới và áp dụng cho team – Tự phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc phần mềm – Có khả năng thuyết trình công nghệ cho team, ban giám đốc – Có kỹ năng báo cáo, tổng hợp về công nghệ – Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và gửi mail, chat tiếng Anh với đối tác tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.
– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.
– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.
– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.
– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.
– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.
– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-team-leader-thu-nhap-25-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206817
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 700 USD Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH THẮNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH THẮNG
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM SIGNATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM SIGNATURE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI - SUN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI - SUN TRAVEL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing công ty cổ phần đầu tư o2 land làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu công ty cổ phần đầu tư o2 land
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Intekcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 640 Triệu Công Ty Cổ Phần Intekcom
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH TeenUp
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ POKE USA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ POKE USA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Language Link Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UAI
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MH POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH MH POWER
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bác sĩ nha khoa CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm