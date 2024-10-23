Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH PICTO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH PICTO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 2/42 Cao Thắng, Quận 3
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Thời gian làm việc theo ca cố định: 6h00 - 15h00 hoặc 15h30 - 23h30
Lãnh đạo và quản lý một nhóm thiết kế trong lĩnh vực IT, phần mềm và thời trang
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn và đạt chất lượng cao
Phân công công việc và giám sát tiến độ của các thành viên trong nhóm
Đào tạo và hướng dẫn các thành viên mới, hỗ trợ phát triển kỹ năng cho nhân viên
Tham gia vào quá trình thiết kế, đưa ra ý tưởng sáng tạo và góp ý cho các dự án
Đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn thương hiệu
Theo dõi xu hướng mới trong lĩnh vực thiết kế IT, phần mềm và thời trang
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm làm Team Leader trước đây ít nhất 1 năm, không cần có kinh nghiệm Photoshop
Kỹ năng tiếng Pháp trình độ Delf B1
Kỹ năng tiếng Anh là một lợi thế
Kỹ năng quản lý nhóm và lãnh đạo tốt
Khả năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả
Tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều task cùng lúc
Tại CÔNG TY TNHH PICTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PICTO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
