Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH PICTO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2/42 Cao Thắng, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc theo ca cố định: 6h00 - 15h00 hoặc 15h30 - 23h30 Lãnh đạo và quản lý một nhóm thiết kế trong lĩnh vực IT, phần mềm và thời trang Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn và đạt chất lượng cao Phân công công việc và giám sát tiến độ của các thành viên trong nhóm Đào tạo và hướng dẫn các thành viên mới, hỗ trợ phát triển kỹ năng cho nhân viên Tham gia vào quá trình thiết kế, đưa ra ý tưởng sáng tạo và góp ý cho các dự án Đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn thương hiệu Theo dõi xu hướng mới trong lĩnh vực thiết kế IT, phần mềm và thời trang

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm làm Team Leader trước đây ít nhất 1 năm, không cần có kinh nghiệm Photoshop Kỹ năng tiếng Pháp trình độ Delf B1 Kỹ năng tiếng Anh là một lợi thế Kỹ năng quản lý nhóm và lãnh đạo tốt Khả năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả Tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều task cùng lúc

Tại CÔNG TY TNHH PICTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp

