Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTSCORE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTSCORE VIỆT NAM
- Hà Nội: 35th Floor, Keangnam Landmark 72, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Đến 2 USD
•Quản lý, điều hành, lên kế hoạch công việc cho team Solution
•Hỗ trợ vận hành hệ thống Smartscore cho sân golf (Hướng dẫn và giải đáp cách sử dụng phần mềm, hỗ trợ khách hàng)
•Quản lý nhà cung cấp (Lên đơn hàng, quản lý vật tư)
•Nhận yêu cầu từ khách hàng, truyền đạt cho phòng phát triển
•Tham gia vào quá trình nâng cấp và phát triển sản phẩm: Đầu mối làm việc với đội ngũ lập trình bên Hàn Quốc, trao đổi thông tin, tiến hành test sản phẩm, gửi yêu cầu phát triển sang công ty mẹ
•Các công việc khác có liên quan
Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
•Tiếng Hàn thành thạo (Có kinh nghiệm làm việc tại công ty Hàn Quốc từ 5 năm trở lên)
•Có khả năng lãnh đạo team, tiếp thu và đưa ra quyết định nhanh chóng
•Có hiểu biết về golf, hiểu biết cao về phát triển lĩnh vực phần mềm IT
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTSCORE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ
- Hỗ trợ free vé gửi xe tháng
- Nghỉ phép 12 ngày / năm theo quy định
- Hỗ trợ công tác: xe đưa đón, vé máy bay, chỗ ăn ngủ nghỉ, công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTSCORE VIỆT NAM
