Tuyển Team Leader thu nhập Tới 2,000 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35th Floor, Keangnam Landmark 72, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 2 USD

•Quản lý, điều hành, lên kế hoạch công việc cho team Solution

•Hỗ trợ vận hành hệ thống Smartscore cho sân golf (Hướng dẫn và giải đáp cách sử dụng phần mềm, hỗ trợ khách hàng)

•Quản lý nhà cung cấp (Lên đơn hàng, quản lý vật tư)

•Nhận yêu cầu từ khách hàng, truyền đạt cho phòng phát triển

•Tham gia vào quá trình nâng cấp và phát triển sản phẩm: Đầu mối làm việc với đội ngũ lập trình bên Hàn Quốc, trao đổi thông tin, tiến hành test sản phẩm, gửi yêu cầu phát triển sang công ty mẹ

•Các công việc khác có liên quan

Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Có kinh nghiệm IT / BA (tối thiểu 18 tháng)

•Tiếng Hàn thành thạo (Có kinh nghiệm làm việc tại công ty Hàn Quốc từ 5 năm trở lên)

•Có khả năng lãnh đạo team, tiếp thu và đưa ra quyết định nhanh chóng

•Có hiểu biết về golf, hiểu biết cao về phát triển lĩnh vực phần mềm IT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTSCORE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thứ 13, tham gia BHXH full lương

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ

- Hỗ trợ free vé gửi xe tháng

- Nghỉ phép 12 ngày / năm theo quy định

- Hỗ trợ công tác: xe đưa đón, vé máy bay, chỗ ăn ngủ nghỉ, công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTSCORE VIỆT NAM

