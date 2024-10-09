Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam
- Hà Nội: Ngõ 72 Dương Khuê
- Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Tham gia phân tích yêu cầu của khách hàng.
Tham gia tư vấn giải pháp, thiết kế hệ thống theo yêu cầu của Product Owner hoặc Solution Architect.
Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ sử dụng cho các dự án mới về mảng viễn thông, cloud.
Phân tích và đưa ra giải pháp để dự phòng và xử lý vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án.
Đảm bảo dự án đi theo đúng thiết kế ban đầu.
Quản lý team kỹ thuật của một hoặc nhiều dự án.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình Java backend và 1 năm kinh nghiệm TechLead
Nắm vững các mô hình và quy tắc thiết kế kiến trúc hệ thống và database
Nắm vững ngôn ngữ lập trình Java, Spring Framework và ORM Framework
Nắm vững các design pattern, OOP
Nắm vững các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL & NoSQL
Có kinh nghiệm làm việc với các kiến trúc Microservice, SOA, ...
Nắm vững về lập trình đa luồng.
Nắm vững về cách xử lý streaming, caching, các phương pháp mã hóa, bảo mật giao dịch và hệ thống.
Nắm vững về UML
Có kinh nghiệm làm việc với CI/CD, Jenkins, Docker, K8S, AWS
Sử dụng thành thạo các công cụ làm việc với database và server linux
Có kinh nghiệm Devops là lợi thế.
Có kinh nghiệm tư vấn giải pháp và thiết kế hệ thống lớn là lợi thế
Có kinh nghiệm xử lý với lượng dữ liệu lớn là lợi thế
Tại Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương NET từ 25 – 35 triệu/tháng theo thỏa thuận, 01 năm 13 tháng lương
Thời gian làm việc có thể chọn 2 khung giờ 8h – 17h30 hoặc 8h30 – 18h, đi làm 1 thứ 7 đầu tháng
Thưởng các ngày lễ trong năm (30/4-01/5, 02/9, 01/01)
Nghỉ mát hàng năm, team buiding mỗi quý, party dự án
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
