Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Làm việc với các BP sản phẩm, BA/PO, UI/UX, BE để thiết kế, xây dựng kiến trúc phần mềm và đưa ra phương án triển khai;

Quản lý hiệu năng ứng dụng/service, giám sát, phân tích các chức năng gây trải nghiệm không ổn định, không tốt cho người dùng để nâng cấp chỉnh sửa đem lại trải nghiệm tốt nhất;

Review mã nguồn cho các thành viên trong team và team khác, chỉnh sửa và chia sẻ kinh nghiệm để cải thiện kỹ năng lập trình tốt hơn;

Đưa ra phương pháp ước lượng thời gian thực hiện các task phù hợp để áp dụng chung cho toàn bộ đội ngũ phát triển phần mềm;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Nam, độ tuổi từ 27 đến 45 tuổi;

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc kỹ thuật;

Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile;

Thành thạo phát triển BE Golang;

Có kinh nghiệm với PHP, Java, NodeJS, Python là một lợi thế;

Có kinh nghiệm phát triển mobile bằng Flutter, Kotlin, Swift là một lợi thế;

Có hiểu biết về Linux (Ubuntu, CentOS) và triển khai service trên linux;

Có kinh nghiệm sử dụng một trong các nền tảng giám sát hiệu suất như Sentry là lợi thế;

1/ Lương: up to 60.000.0000 VNĐ Net

2/ Thưởng: Theo quy định của Công ty

Thưởng tết Dương: 1 tháng lương 13 Thưởng hiệu quả kinh doanh (tuỳ vào kết quả KD và đánh giá hiệu suất cá nhân), trả trước Tết Âm Sinh nhật: 500.000 đồng/ nhân sự Thưởng các ngày lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...): trên 1.000.000 đồng/ nhân sự chính thức

Thưởng tết Dương: 1 tháng lương 13

Thưởng hiệu quả kinh doanh (tuỳ vào kết quả KD và đánh giá hiệu suất cá nhân), trả trước Tết Âm

Sinh nhật: 500.000 đồng/ nhân sự

Thưởng các ngày lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...): trên 1.000.000 đồng/ nhân sự chính thức

Du lịch hàng năm trong và ngoài nước. Teambuilding 1 lần/năm Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật. Khám sức khỏe định kỳ: 2 lần/năm. Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Du lịch hàng năm trong và ngoài nước.

Teambuilding 1 lần/năm

Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật.

Khám sức khỏe định kỳ: 2 lần/năm.

Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển

