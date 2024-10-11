Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Hỗ trợ khách hàng thông qua việc giải đáp, hỗ trợ sử dụng web app cho lĩnh vực E-Commerce.

- Lắng nghe feedbacks của khách hàng và đưa ra giải pháp.

- Hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng liên quan đến sản phẩm của team trên hệ thống.

- Làm việc và tương tác với team Dev, sản phẩm để giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh nhất.

- Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ nội bộ và tài liệu hướng dẫn cho khách hàng.

- Liên tục theo dõi phản hồi của khách hàng và các số liệu hỗ trợ để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các biện pháp chủ động nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm support các sản phẩm công nghệ (digital/SaaS products).

- Có khả năng manual testing (API, đọc tài liệu SRS).

- Khả năng học hỏi và sử dụng công nghệ nhanh.

- Diễn đạt rành mạch, dễ hiểu, có tính thuyết phục cao.

- Cẩn thận, kiên trì và chịu được áp lực.

- Có kiến thức về web (HTML, CSS) là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Ecommerce hoặc Logistic là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương

- Mức lương: 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng

- Thưởng KPIs

- Phụ cấp

2. Phúc lợi

- Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT - BHTN

- Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, môi trường làm việc trẻ trung

- Team building, Thưởng lễ tết, sinh nhật,...

- Happy hour hàng tháng, tea - break hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

