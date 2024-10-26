Tuyển Telesale Thẩm Mỹ thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Telesale Thẩm Mỹ thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ IDG
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ IDG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ IDG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 181 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Gọi điện tư vấn dịch vụ Thẩm mỹ theo SĐT từ phòng Marketing cung cấp ( Khách hàng đã có nhu cầu sẵn về dịch vụ)
- Tư vấn giải đáp thắc mắc của KH về sản phẩm, dịch vụ, mời khách qua thẩm mỹ viện để sử dụng dịch vụ
-Báo cáo doanh số cuối ngày

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, sử dụng cơ bản vi tính văn phòng;
- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng nói lắp
- Nhanh nhẹn, chủ động, cầu tiến
- Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục
- Ưu tiên có kinh nghiệm telesales, CSKH, hoặc từng làm Tele chốt đơn online, Ưu tiên từng làm Spa, Thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ IDG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7-9 triệu + Lương KPI (khoảng 100% -200% lương chính) + phụ cấp ăn trưa 25k/ ngày
- Thu nhập trung bình từ 13-18M
- Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc, ý tưởng đột phá,...
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp
- Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ
- Được hưởng đầy đủ chế độ lao động theo Quy định nhà nước: BHXH, BHYT....
- Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên
xuất sắc, ý tưởng đột phá,...
- Được hưởng đầy đủ chế độ lao động theo Quy định nhà nước: BHXH, BHYT....
- Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ IDG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ IDG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ IDG

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 38, Ngõ 86, Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

