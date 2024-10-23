Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
- Hà Nội: 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ mà họ quan tâm, mới khách hàng tới cơ sở thẩm mỹ của Công ty
- Rà soát lại dữ liệu cũ, gọi điện chăm sóc các khách hàng đang cần chăm sóc theo đúng lịch, các khách hẹn liên lạc lại, các khách trong data cũ
- Cập nhật thông tin cuộc gọi trên phần mềm quản lý khách hàng của Công ty
- Đảm bảo gọi đủ số lượng cuộc gọi được giao và làm đúng theo Quy định gọi số và Quy định xử lý data, không để lãng phí hay bị mất data.
- Tìm hiểu nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng bán hàng/tư vấn, kiến thức về ngành/sản phẩm, kiến thức về đối thủ cạnh tranh.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
- Thời gian làm việc: 8h-17h30, nghỉ 1 ngày trong tuần, 4 ngày/ tháng
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên kinh nghiệm làm telesales ở lĩnh vực Viện thẩm mỹ, Spa, Mỹ phẩm, nhà hàng, khách sạn
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Không giới hạn giới tính, không yêu cầu bằng cấp
- Yêu thích công việc sales và lĩnh vực làm đẹp
- Nhiệt tình, cầu thị
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 20.000.000 vnđ – 60.000.000vnđ/ tháng
- Ăn trưa miễn phí tại công ty
- Công ty cung cấp máy tính, tai nghe, hotline, tai nghe
- Được hưởng lương tháng 13
- Được nâng lương theo năng lực thể hiện
- Được tham quan du lịch 1 năm/lần
- Môi trường làm việc trẻ, hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
