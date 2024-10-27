Tuyển Telesale thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng

- Tiếp nhận data có nhu cầu của khách hàng từ MKT

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hiện tại, tiến hành tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng và thuyết phục khách hàng, chốt đơn hàng.

- Thu thập thông tin khách hàng, cập nhật vào cơ sở dữ liệu giúp việc quan tâm chăm sóc khách hàng dễ dàng hơn.

- Quản lý thông tin khách hàng, lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng sau mỗi giao dịch kết thúc.

- Sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng để tư vấn, giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng và xử lý khiếu nại kịp thời (nếu có).

Yêu cầu ứng viên

- Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Tuân thủ nghiêm túc nội quy, bộ tiêu chuẩn và các quy định, quy trình của Công ty.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn văn hóa của Công ty.

Ứng viên sinh năm 1990-2002 có từ 6 tháng kinh nghiệm telesales/ tư vấn bán hàng qua điện thoại trong lĩnh vực dịch vụ như: tài chính, bảo hiểm, giáo dục, dược phẩm, spa hoặc các công việc liên quan đến CSKH, bán hàng;

Ứng viên yêu thích kinh doanh và có thái độ cầu tiến trong công việc, nhanh nhẹn và linh hoạt;

Giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương, mong muốn thu nhập cao và thăng tiến trong công việc.

Nhiệt huyết, máu lửa, cần cù, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương xứng đang theo năng lực: Lương cứng 6-8 triệu/tháng + KPI, %DS, thưởng nóng + Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày tại công ty. Thu nhập lên đến 30 triệu

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức.

- Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.

- Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết.

- dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình, cơ hội thăng tiến lên quản lý. Ứng viên không cần tự tìm kiếm khách hàng, 100% nguồn data nóng từ marketing, khách hàng đang quan tâm và có nhu cầu tư vấn dịch vụ, tỉ lệ đặt lịch hẹn cao,

Không phải cạnh tranh khách hàng, được đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên nhằm đạt mục tiêu.

