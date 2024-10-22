Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BH9A - SP.05 - 61 - Đường Biển Hồ 05, Vinhomes Ocean Park, Trâu Qùy, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Gọi điện cho khách hàng để tư vấn và giới thiệu các sản phẩm của Công ty theo data có sẵn. Lên lịch hẹn với khách để quản lý đi gặp và tư vấn. Làm việc tại văn phòng, không áp doanh số. Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng. Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn cụ thể bởi Quản lý.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần bạn có đam mê và muốn học hỏi. Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, truyền cảm. Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin khi nói chuyện qua điện thoại. Tinh thần lạc quan, vui vẻ. Biết sử dụng Canva, Powerpoint là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25,000 vnđ/giờ + Thưởng + Hoa hồng 3,000,000 - 10,000,000 vnđ/giao dịch. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với nhiều chính sách hấp dẫn. Môi trường làm việc gen Z, năng động, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển bản thân. Được hướng dẫn bởi các quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Văn phòng hiện đại, sang xịn mịn. Coffee miễn phí mỗi ngày. Được tham gia thường xuyên các khóa đào tạo MIỄN PHÍ nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm. Được tham gia câu lạc bộ thể thao hằng tuần rèn luyện sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV

