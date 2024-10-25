Tuyển Telesales thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Telesales thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 229 Tây Sơn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao doanh thu và đóng góp cho sự phát triển của Phòng khám. Các nhiệm vụ chính bao gồm:
- Gọi điện, tư vấn dịch vụ theo nhu cầu, tình trạng Khách hàng theo data được cung cấp. - Chăm sóc, đàm phán, thuyết phục Khách hàng - đặt lịch thăm khám cho khách hàng - Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng nếu có phát sinh - Cấp nhật thông tin Khách hàng, đơn hàng vào hệ thống - Kết hợp với bộ phận Marketing để đo lường tỷ lệ chuyển đổi - Kết hợp với bộ phận Dịch vụ khách hàng tại Phòng khám trong việc đưa đón khách hàng, kiểm soát hóa đơn. - Phối hợp với các bộ phận liên quan khác trong việc vận hành và điều phối data. - Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Telesales, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế Kỹ năng giao tiếp tự tin Phát âm rõ ràng, truyền cảm Kỹ năng tư vấn, chốt đơn tốt Thể hiện sự chủ động, nhiệt tình,quyết liệt trong công việc Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Telesales, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế
Kỹ năng giao tiếp tự tin
Phát âm rõ ràng, truyền cảm
Kỹ năng tư vấn, chốt đơn tốt
Thể hiện sự chủ động, nhiệt tình,quyết liệt trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn. Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám; Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn; Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty; Hỗ trợ chi phí ăn trưa và chi phí gửi xe; Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện; Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn.
Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám;
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn;
Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty;
Hỗ trợ chi phí ăn trưa và chi phí gửi xe;
Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà 154 Phố Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

