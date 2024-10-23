Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thu thập thông tin khách hàng, phân loại khách hàng tiềm năng.

Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.

Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, tình hình thị trường.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Telesales

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thẩm mỹ nội khoa.

Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng telesales.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.