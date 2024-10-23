Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng. Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Thu thập thông tin khách hàng, phân loại khách hàng tiềm năng. Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng. Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, tình hình thị trường. Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.
Thực hiện các cuộc gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Thu thập thông tin khách hàng, phân loại khách hàng tiềm năng.
Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, tình hình thị trường.
Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Telesales Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Khả năng chịu áp lực công việc cao. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thẩm mỹ nội khoa.
Có kinh nghiệm Telesales
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thẩm mỹ nội khoa.

Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN. Được đào tạo, nâng cao kỹ năng telesales. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng telesales.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 139 Ký Con - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - HCM

