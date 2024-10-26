Tuyển Telesales thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Quản lý và dẫn dắt đội ngũ telesales tư vấn các gói dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh của NORA Care. Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng, đảm bảo doanh số theo mục tiêu đề ra. Trực tiếp hỗ trợ và xử lý các trường hợp khách hàng khó, tư vấn qua điện thoại, Zalo và các kênh liên lạc khác. Theo dõi và báo cáo hiệu suất làm việc của đội nhóm, điều chỉnh chiến lược kịp thời để tối ưu doanh thu. Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên telesales mới, hướng dẫn quy trình và kỹ năng tư vấn.
Quản lý và dẫn dắt đội ngũ telesales tư vấn các gói dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh của NORA Care.
Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng, đảm bảo doanh số theo mục tiêu đề ra.
Trực tiếp hỗ trợ và xử lý các trường hợp khách hàng khó, tư vấn qua điện thoại, Zalo và các kênh liên lạc khác.
Theo dõi và báo cáo hiệu suất làm việc của đội nhóm, điều chỉnh chiến lược kịp thời để tối ưu doanh thu.
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên telesales mới, hướng dẫn quy trình và kỹ năng tư vấn.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí Lead/Trưởng nhóm Telesales trong lĩnh vực dịch vụ (ưu tiên các lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé). Độ tuổi: Sinh năm từ 1990 – 1998. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng xuất sắc. Có khả năng quản lý đội nhóm, làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao. Kinh nghiệm tư vấn, chốt sales và xử lý tình huống nhanh nhạy. Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng, yêu cầu có laptop cá nhân.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí Lead/Trưởng nhóm Telesales trong lĩnh vực dịch vụ (ưu tiên các lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé).
Kinh nghiệm:
Độ tuổi: Sinh năm từ 1990 – 1998.
Độ tuổi:
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng xuất sắc.
Có khả năng quản lý đội nhóm, làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Kinh nghiệm tư vấn, chốt sales và xử lý tình huống nhanh nhạy.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng, yêu cầu có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 triệu/tháng + % doanh thu. —>> Thu nhập trung bình từ 18 - 25 triệu/tháng (dựa trên hiệu suất). Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Cơ hội phát triển kỹ năng quản lý, tư vấn, và kiến thức chuyên sâu về sản phẩm dịch vụ. Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước: BHXH, nghỉ phép, lễ Tết,...
Lương cứng: 10 triệu/tháng + % doanh thu. —>> Thu nhập trung bình từ 18 - 25 triệu/tháng (dựa trên hiệu suất).
Lương cứng:
Thu nhập trung bình từ 18 - 25 triệu/tháng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé.
năng động
Cơ hội phát triển kỹ năng quản lý, tư vấn, và kiến thức chuyên sâu về sản phẩm dịch vụ.
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước: BHXH, nghỉ phép, lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Toà N03-T7 KĐT Ngoại Giao Đoàn, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

