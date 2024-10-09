Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 144 Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Gọi điện tư vấn theo Data khách hàng được cung cấp từ công ty, để tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ công ty. Hỗ trợ, quản lý đội nhóm Thăm hỏi về tình trạng sử dụng App của khách hàng. Giới thiệu về sản phẩm, chương trình của công ty. Từ đó ra được danh sách khách hàng tiềm năng. Tư vấn sản phẩm tới các khách hàng tiềm năng để chốt sale. Chăm sóc khách hàng đã đăng ký thành viên và giới thiệu các chính sách, cơ chế mới của Công ty đến khách hàng. Xây dựng kịch bản cuộc gọi cho khách hàng. Phối hợp với các bộ phận khác để nhanh chóng xử lý các khiếu nại hoặc những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng. Các công tác khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ, độ tuổi từ 25 – 35t, tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên. Nhanh nhẹn, khéo léo, chủ động trong công việc Khả năng phân tích và tiếp cận khách hàng tốt Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn, chăm sóc khách hàng, điện thoại viên tổng đài.. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến. Đam mê kinh doanh và kiếm tiền. Giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết tình huống và xử lý vấn đề hiệu quả. Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt. Chịu được áp lực công việc. Trao đổi cụ thể công việc khi phỏng vấn.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ADA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 đồng – 15.000.000 đồng + thưởng doanh số (Lương cứng + thưởng KPIs) Ăn trưa tại Công ty, gửi xe miễn phí. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6. Các chế độ thưởng ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ... Được nghỉ phép 12 ngày/năm hưởng nguyên lương, nghỉ mát.... Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) Môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ADA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.