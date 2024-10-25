Tuyển Telesales thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà DC, Tầng 12 Số 144 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

• Dựa theo danh sách thông tin của công ty cung cấp. Gọi điện thoại cho khách hàng bằng hệ thống gọi của Công ty, không tốn phí.,

• Giới thiệu, tư vấn và bán các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba (Alibabacom) cho các Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường (đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu).

• Gọi điện đặt cuộc hẹn với khách hàng để Bộ Phận Kinh Doanh trực tiếp gặp khách hàng ký kết hợp đồng.

• Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, khẳng định giá trị công ty.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng/tố chất: Giọng nói rõ ràng, truyền cảm, tự tin; có khả năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt. Kiên trì và chịu được áp lực cao.

• Tác phong: Siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

• Có kinh nghiệm telesale sẽ được ưu tiên (Nếu chưa sẽ được hướng dẫn).

Tại Innovative Hub Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 6 triệu + 3 triệu KPI.

• Được đào tạo kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo trở thành nhân viên tư vấn giỏi.

• Có thể sử dụng kiến thức và kinh nghiệm để phát triển thành nhân viên sale của công ty.

• Bảo hiểm full lương, Commission hấp dẫn.

• Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ sáu ; Từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều.

• Địa điểm làm việc:

− Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà DC, Tầng 12 Số 144 Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Innovative Hub Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin