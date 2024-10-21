Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng, tư vấn dịch vụ của phòng khám da liễu. Cung cấp thông tin về các dịch vụ, chương trình khuyến mãi, ưu đãi của phòng khám. Hỗ trợ khách hàng đặt lịch hẹn khám, tư vấn các vấn đề liên quan đến da liễu. Ghi nhận thông tin khách hàng, cập nhật vào hệ thống quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 Năm kinh nghiệm. Nắm vững kiến thức cơ bản về da liễu, các dịch vụ của phòng khám. Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt. Kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng. Có giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn. Được đào tạo chuyên môn về da liễu, kỹ năng telesales. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12 Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

