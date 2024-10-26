Tuyển Telesales thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 phố Hoà Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn chăm sóc khách hàng theo Data nóng công ty cung cấp. Tư vấn cho khách về sản phẩm dịch vụ làm đẹp của Spa.. Quản lý danh sách khách hàng cũ, mới Phối hợp với quản lý trong quá trình làm việc. Thực hiện các yêu cầu của cấp trên giao nhiệm vụ.

Tư vấn chăm sóc khách hàng theo Data nóng công ty cung cấp.

Tư vấn cho khách về sản phẩm dịch vụ làm đẹp của Spa..

Quản lý danh sách khách hàng cũ, mới

Phối hợp với quản lý trong quá trình làm việc.

Thực hiện các yêu cầu của cấp trên giao nhiệm vụ.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói: Nhẹ nhàng, truyền cảm, không nói giọng địa phương, không nói ngọng, nói lắp. Học vấn: Không yêu cầu. Kỹ năng:

Giọng nói: Nhẹ nhàng, truyền cảm, không nói giọng địa phương, không nói ngọng, nói lắp.

Học vấn: Không yêu cầu.

Kỹ năng:

+ Kỹ năng giao tiếp tốt qua điện thoại và trực tiếp.

+ Năng động, nhanh nhẹn và nhạy bén.

+ Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh

+ Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Yêu cầu khác:

+ Có kinh nghiệm Telesales spa là 1 lợi thể

+ Biết tiếp thu, học hỏi và sửa chữa sai lầm ngay lập tức.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH HELEN SWISS CELLS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không dưới 10tr (LC 6-8tr + Phụ cấp + % Doanh số+ Thưởng) BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... Môi trường năng động, tốc độ, đoàn kết, chia sẻ, học tập... Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân.

Thu nhập không dưới 10tr (LC 6-8tr + Phụ cấp + % Doanh số+ Thưởng)

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HELEN SWISS CELLS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin