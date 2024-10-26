Tuyển Telesales thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Gọi điện tư vấn dịch vụ và đặt lịch hẹn theo data từ phòng Marketing (Data thực, Khách hàng có nhu cầu, tỷ lệ đặt hẹn cao) Tư vấn online qua Fanpage/Zalo/Viber Báo cáo hiệu quả cuộc gọi và khách hàng mỗi ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng, tư vấn thuyết phục, chăm chỉ, hoạt ngôn, giao tiếp tốt. Có kỹ năng tin học văn phòng Đã có kinh nghiệm về telesales từ 6 tháng trở lên, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Spa/ Thẩm mỹ/ Làm đẹp Khả năng học hỏi kiến thức nhanh, tư duy tích cực, kiểm soát cảm xúc tốt. Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và kỉ luật tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng 7tr + hoa hồng + phụ cấp Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cơ bản. Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết, các chế độ Bảo hiểm đầy đủ, phép năm. Được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.