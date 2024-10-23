Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CC Báo CAND - 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất đơn bán hàng, xuất đơn VAT Rà soát các nghiệp vụ phát sinh đảm bảo tính đúng đắn và hợp lệ Quản lý, theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng Kiểm soát giá trị hàng tồn kho, kiểm kê định kỳ Check tiền COD VTP, thu tiền lên phần mềm Phối hợp xử lý các công việc liên quan đến các phòng ban khác Làm báo cáo tồn kho (hàng ngày) Làm báo cáo công nợ (hàng tuần) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Độ tuổi: 1994 - 2001

- Kỹ năng

- Tin học văn phòng

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

- Có khả năng trao đổi

- Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng

- Phẩm chất cá nhân:

- Trung thực

- Thận trọng

- Nhiệt tình sôi nổi

- Chủ động

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng: Thu nhập: Từ 8.000.000đ – 10.000.000đ

Thưởng Quý, thưởng Năm theo kết quả kinh doanh

Phúc lợi: Đóng bảo hiểm khi hết thử việc theo quy định Thưởng tất cả các ngày nghỉ Lễ (10/3, 30/4-1/5, 2/9), ngày 27/2, 8/3, 20/10, sinh nhật... Du lịch hàng năm Đào tạo. Môi trường làm việc dân chủ, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA

