Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA
- Hà Nội: CC Báo CAND
- 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xuất đơn bán hàng, xuất đơn VAT
Rà soát các nghiệp vụ phát sinh đảm bảo tính đúng đắn và hợp lệ
Quản lý, theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng
Kiểm soát giá trị hàng tồn kho, kiểm kê định kỳ
Check tiền COD VTP, thu tiền lên phần mềm
Phối hợp xử lý các công việc liên quan đến các phòng ban khác
Làm báo cáo tồn kho (hàng ngày)
Làm báo cáo công nợ (hàng tuần)
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 1994 - 2001
- Kỹ năng
- Tin học văn phòng
- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
- Có khả năng trao đổi
- Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng
- Phẩm chất cá nhân:
- Trung thực
- Thận trọng
- Nhiệt tình sôi nổi
- Chủ động
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Quý, thưởng Năm theo kết quả kinh doanh
Phúc lợi: Đóng bảo hiểm khi hết thử việc theo quy định Thưởng tất cả các ngày nghỉ Lễ (10/3, 30/4-1/5, 2/9), ngày 27/2, 8/3, 20/10, sinh nhật... Du lịch hàng năm Đào tạo. Môi trường làm việc dân chủ, năng động, sáng tạo.
Phúc lợi:
Đóng bảo hiểm khi hết thử việc theo quy định
Thưởng tất cả các ngày nghỉ Lễ (10/3, 30/4-1/5, 2/9), ngày 27/2, 8/3, 20/10, sinh nhật...
Du lịch hàng năm
Đào tạo.
Môi trường làm việc dân chủ, năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
