Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B2R6 Royal City, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Được phân công data đại lý/nhà phân phối nóng hàng ngày để tư vấn, chăm sóc, không giới hạn số lượng đại lý/nhà phân phối. Data được phân chia rõ ràng, không cạnh tranh Tăng trải nghiệm đại lý/nhà phân phối đặc biệt cho đại lý/nhà phân phối thân thiết đã sử dụng sản phẩm của công ty Liên hệ với các đại lý/nhà phân phối đang sử dụng sản phẩm của công ty để chăm sóc, hỗ trợ đại lý/nhà phân phối trong quá trình sử dụng Tạo mối quan hệ tốt với các đại lý/nhà phân phối đang chăm sóc để tái mua
Được phân công data đại lý/nhà phân phối nóng hàng ngày để tư vấn, chăm sóc, không giới hạn số lượng đại lý/nhà phân phối. Data được phân chia rõ ràng, không cạnh tranh
Tăng trải nghiệm đại lý/nhà phân phối đặc biệt cho đại lý/nhà phân phối thân thiết đã sử dụng sản phẩm của công ty
Liên hệ với các đại lý/nhà phân phối đang sử dụng sản phẩm của công ty để chăm sóc, hỗ trợ đại lý/nhà phân phối trong quá trình sử dụng
Tạo mối quan hệ tốt với các đại lý/nhà phân phối đang chăm sóc để tái mua

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.
Đã có kinh nghiệm Telesale là 1 lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ A đến Z.
có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G Thì Được Hưởng Những Gì

Được sử dụng giáo trình, tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện Công việc được giao; Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Công Ty Được nghỉ tết, nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật và Công ty;
Được sử dụng giáo trình, tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện Công việc được giao;
Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Công Ty
Được nghỉ tết, nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật và Công ty;
Đề xuất với Trưởng phòng Telesale về các kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai, hỗ trợ hệ thống của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2B-R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

