Tuyển Telesales thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 197 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Liên hệ cho khách hàng tiềm năng theo data được marketing cung cấp để tư vấn
Tư vấn, trả lời các câu hỏi của khách hàng ( mảng nilong, túi vải , túi giấy)
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng khi cần thiết và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Thời gian làm: 08h00 - 17h30 ( chủ nhật 0FF)
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân , Độ tuổi: 18 - 30
Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp,
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm công việc fulltime ở bất kỳ lĩnh vực nào
Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc
Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực
Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch, chi trả theo tháng.
Thử việc hưởng 80% lương cứng + Hoa hồng
Thưởng năng suất hàng tháng, thưởng nóng, thưởng best sale hàng tháng, thưởng tăng tốc theo tháng
Đánh giá điều chỉnh tăng lương: 6 tháng/ lần; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Du lịch, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
