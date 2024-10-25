Tuyển Telesales thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 197 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc

Liên hệ cho khách hàng tiềm năng theo data được marketing cung cấp để tư vấn

Tư vấn, trả lời các câu hỏi của khách hàng ( mảng nilong, túi vải , túi giấy)

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng khi cần thiết và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Thời gian làm: 08h00 - 17h30 ( chủ nhật 0FF)

Yêu Cầu Công Việc

Có laptop cá nhân , Độ tuổi: 18 - 30

Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp,

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm công việc fulltime ở bất kỳ lĩnh vực nào

Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc

Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực

Chế Độ Đãi Ngộ

Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch, chi trả theo tháng.

Thử việc hưởng 80% lương cứng + Hoa hồng

Thưởng năng suất hàng tháng, thưởng nóng, thưởng best sale hàng tháng, thưởng tăng tốc theo tháng

Đánh giá điều chỉnh tăng lương: 6 tháng/ lần; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Du lịch, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển

