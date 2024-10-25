Tuyển Telesales thu nhập 8 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32/106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đặt và nhập hàng tận xưởng bên Trung Quốc

- Gọi điện hoặc nhắn tin zalo tiếp cận các chủ cửa hàng trên shopee, lazada, tiki,

- Liên hệ shop Trung, đàm phán, báo giá và thương lượng cùng khách hàng,

- Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba.

- Theo dõi tình trạng đơn hàng với khách hàng khi cần thiết,

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý đơn hàng.

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi làm việc)

- Có đam mê Kinh doanh, kiếm thu nhập

- Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, chủ động và có ý thức trách nhiệm trong công việc

- Không Yêu Cầu Tiếng Trung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 8 đến 40 triệu (LCB 5 triệu + Lương năng lực + Lương doanh số + Thưởng ngày, tuần )

- Thưởng tháng lương thứ 13 và hưởng các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động Nhà nước quy định

- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung

- Được hỗ trợ điện thoại, sim và chi phí điện thoại hàng tháng

- Được tham gia các khóa học và buổi đào tạo do công ty tổ chức

- Đi du lịch trong nước, ngoài nước 1 năm/2 lần, thưởng, chế độ nghỉ lễ, tết phép năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin