Tuyển Telesales thu nhập 9.6 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

1. Yêu cầu và nhiệm vụ chính:

(1) Chủ động gọi điện, gửi email và sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để thiết lập mối liên hệ với khách hàng tiềm năng và hướng dẫn họ hiểu các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

(2) Thấu hiểu nhu cầu và mục tiêu đầu tư của khách hàng, cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp đáp ứng yêu cầu riêng của từng khách hàng

(3) Theo dõi khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và cung cấp hỗ trợ liên tục.

(4) Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản giao dịch, hướng dẫn vận hành và hỗ trợ kỹ thuật.

(5) Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo và họp bán hàng để liên tục nâng cao kỹ năng bán hàng và cập nhật xu hướng thị trường.

(1) Có kinh nghiệm bán hàng, telesales, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán hoặc liên quan.

(2) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc, với khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng ở nhiều cấp độ khác nhau.

(3) Ưu tiên ứng cử viên có một số kiến thức về thị trường tài chính và giao dịch CFD, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục. (nếu chưa có kinh nghiệm liên quan cty sẽ training đào tạo)

(4) Tự chủ và chủ động, có khả năng tự động viên và đạt được mục tiêu bán hàng.

(5) Kỹ năng hợp tác nhóm tốt, có khả năng làm việc với các thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu chung.

Tại CÔNG TY TNHH MANTRA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty đa quốc gia, môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến. lương cơ bản cố định: 9tr600 VND. Tiền thưởng doanh thu: từ 5.000.000 đến 30.000.000 tùy theo năng lực và tình hình kinh doanh. Team building, nghỉ lễ hưởng lương theo quy định. Cung cấp laptop, điện thoại đầy đủ trang thiết bị làm việc. Trainning hướng dẫn kiến thức chuyên môn bài bản, nhân viên sẽ hưởng full lương thử việc trong quá trình trainning. Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định. Thời gian làm việc : từ t2-t6 nghỉ T7-CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MANTRA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.