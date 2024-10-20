Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Centerpoint 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để tư vấn về các khóa học tại trung tâm, tìm kiếm học viên mới theo dữ liệu được cung cấp; Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu; Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales; Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần; Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng cơ sở và Ban giám đốc công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm; Nhanh nhẹn, hoạt bát, yêu thích việc tuyển sinh và kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, không ngại từ chối; Có tiếng Anh là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30,000 VND/h; Được hỗ trợ laptop, chuột, tai nghe và đồng phục; Được hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình; Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 Ca sáng: 08:30 - 12:00; Ca chiều: 13:30 - 17:30

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 Ca sáng: 08:30 - 12:00; Ca chiều: 13:30 - 17:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM

