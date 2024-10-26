Tuyển TELESALES thu nhập Trên 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà TSA, 60/15 - 17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 22 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ bán hàng theo theo quy trình, chính sách của công ty trên tập data mới của marketing và tập database trên hệ thống CRM của công ty. Bán hàng, giải đáp, tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm, hệ thống, dịch vụ của công ty qua các kênh hỗ trợ và phát triển các mối quan hệ khách hàng tiềm năng nhằm đạt được sự hài lòng cao nhất từ khách hàng. Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân được giao. Tuân thủ các quy định về tác phong, thái độ... khi làm việc với khách hàng. Theo dõi và hỗ trợ sau bán hàng để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của khách hàng được hiệu quả. Phát huy tinh thần đoàn kết trong công việc khi làm việc nhóm. Hỗ trợ cho đồng nghiệp về nghiệp vụ bán hàng khi cần thiết. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Thực hiện nghiệp vụ bán hàng theo theo quy trình, chính sách của công ty trên tập data mới của marketing và tập database trên hệ thống CRM của công ty.

Bán hàng, giải đáp, tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm, hệ thống, dịch vụ của công ty qua các kênh hỗ trợ và phát triển các mối quan hệ khách hàng tiềm năng nhằm đạt được sự hài lòng cao nhất từ khách hàng.

Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân được giao.

Tuân thủ các quy định về tác phong, thái độ... khi làm việc với khách hàng.

Theo dõi và hỗ trợ sau bán hàng để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của khách hàng được hiệu quả.

Phát huy tinh thần đoàn kết trong công việc khi làm việc nhóm.

Hỗ trợ cho đồng nghiệp về nghiệp vụ bán hàng khi cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Từ 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng, tiếng anh đọc hiểu cơ bản, có khả năng thao tác & sử dụng hệ thống CRM trong công việc. Tốt nghiệp THPT trở lên (hoặc các chứng chỉ tương đương đảm bảo đủ điều kiện xin work permit) và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí sales/telesales ngành tài chính/ngân hàng hoặc các vị trí tương đương. Tiếng Trung thông thạo 4 kỹ năng (làm việc trực tiếp với người bản xứ nên sẽ sử dụng 100% tiếng Trung khi làm việc, thành thạo cả tiếng phồn thể và tiếng giản thể). Ưu tiên các ứng viên là người gốc Trung/Đài và sử dụng tiếng Trung 100% trong giao tiếp. Độ tuổi từ 18 – 33 tuổi, sức khỏe tốt, không vướng bận việc gia đình, làm việc ca đêm (bắt buộc). Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, khả năng thuyết trình và thương lượng tốt. Có kỹ năng giải quyết vấn đề, chủ động xử lý công việc phát sinh. Có khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm tốt. Ưu tiên các ứng viên:

Thành thạo tin học văn phòng, tiếng anh đọc hiểu cơ bản, có khả năng thao tác & sử dụng hệ thống CRM trong công việc.

Tốt nghiệp THPT trở lên (hoặc các chứng chỉ tương đương đảm bảo đủ điều kiện xin work permit) và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí sales/telesales ngành tài chính/ngân hàng hoặc các vị trí tương đương.

tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí sales/telesales

Tiếng Trung thông thạo 4 kỹ năng (làm việc trực tiếp với người bản xứ nên sẽ sử dụng 100% tiếng Trung khi làm việc, thành thạo cả tiếng phồn thể và tiếng giản thể).

Tiếng Trung thông thạo 4 kỹ năng

Ưu tiên các ứng viên là người gốc Trung/Đài và sử dụng tiếng Trung 100% trong giao tiếp.

người gốc Trung/Đài

Độ tuổi từ 18 – 33 tuổi, sức khỏe tốt, không vướng bận việc gia đình, làm việc ca đêm (bắt buộc).

Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, khả năng thuyết trình và thương lượng tốt.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, chủ động xử lý công việc phát sinh.

Có khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên các ứng viên:

+ Nhận việc sớm, phỏng vấn & nhận việc ngay.

+ Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính và nắm vững nghiệp vụ tư vấn khách hàng Trung thị trường US.

+ Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cơ bản 22.000.000 VNĐ/tháng + Bonus. Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp. Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước. Khám sức khỏe định kỳ. Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty. Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc. Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, RC theo yêu cầu của công ty. Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty. Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô. Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca. Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự. Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cơ bản 22.000.000 VNĐ/tháng + Bonus.

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực,

Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp.

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ.

Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.

Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc.

Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, RC theo yêu cầu của công ty.

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty.

Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô.

Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự.

Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin